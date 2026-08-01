Grito, susurro y silencio de la Barcelona Art Orchestra: "Es el tipo de reto que uno como músico está buscando todo el tiempo"

Para no dejarse arrastrar por el pánico, el saxofonista puertorriqueño Miguel Zenón se aferra a su fe en la música. “Creo mucho en lo que hacemos y en el poder de la música, en conectar con los demás”, explica por videoconferencia con EL PERIÓDICO desde Nueva York. Al otro lado del océano, el compositor y pianista Lluís Vidal replica desde Barcelona que se reconoce menos optimista. “Lo veo todo muy mal, me entran ganas de gritar”, admite entre risas.

La risa no está entre ellas, sí el grito y el pánico, junto al susurro, el habla o el silencio. Son las expresiones humanas a las que hacen referencia e inspiran los cuatro movimientos de 'Expressions', el nuevo disco de la Barcelona Art Orchestra (BAO), que publica el saxofonista en su propio sello, Miel Music. El álbum recoge la actuación que la orquesta catalana y Zenón ofrecieron en L'Auditori de Barcelona en noviembre del año pasado en colaboración con el Festival de Jazz de Barcelona.

Un trabajo que es todo un hito en la todavía corta pero ambiciosa trayectoria de un conjunto que nació hace un lustro con la referencia en el retrovisor de la desaparecida Orquestra de Cambra del Teatre Lliure, de la que Vidal fue uno de sus directores, pero también de la histórica Vienna Art Orchestra, formaciones híbridas con el sustrato de una big band de jazz a la que se añaden instrumentos de cuerda y estéticas propias de la música de cámara.

El saxofonista Miguel Zenón, durante la grabación en L'Auditori con la Barcelona Art Orchestra. / MAY ZIRCUS

Superar los dieciocho años de la formación que arropó el Lliure se antoja todo un reto. “Es muy difícil, no se entienden demasiado este tipo de propuestas”, apunta Vidal, que admite la dificultad de llevar a buen puerto una estructura que para este proyecto reunió cerca de veinte músicos. “Aunque sean pocos conciertos, estamos muy felices de poder hacerlos”, explica el compositor.

Dirección a cuatro

Otra de las particularidades de la BAO es que la dirección artística se la reparten cuatro músicos: Néstor Giménez, Lluc Casares, Lluís Vidal y Joan Vidal. Todos ellos participan activamente como instrumentistas y cada uno firma uno de los movimientos del concierto para saxofón alto y orquesta registrado en el disco. “Que no coincidan las estéticas es una cosa que casi no se puede controlar”, reflexiona el baterista Joan Vidal al abordar la dificultad para darle unidad a un material repartido entre cuatro. Sin embargo, Zenón es capaz de detectar “una estética general que le da coherencia a los cuatro movimientos”.

La obra, que juega con los contrastes expresivos, le planteó todo un reto al saxofonista. “Cuando recibí la música me tuve que poner a estudiar”, reconoce. “Es el tipo de reto que uno como músico está buscando todo el tiempo”. Partituras complejas que tanto Miguel Zenón como la orquesta trabajaron en solitario antes de reunirse durante un único día de ensayo intensivo.

Los responsables de la BAO confiaban en el compromiso y excelencia de todos los intérpretes. Además, según Joan Vidal, “teníamos la sensación de que Zenón iba a poder tocar perfectamente cualquier cosa que escribiéramos”. Tal es el nivel de virtuosismo de un músico galardonado con un Grammy por su dúo junto al pianista Luis Perdomo -con quien actuará el próximo otoño en Barcelona- y acostumbrado a bordar piezas llenas de vértigo. La aportación del músico americano “ha mejorado lo que escribimos”, añade Lluís Vidal. “Lo ha interpretado de manera excelente”.

Representante de Puerto Rico

Con permiso de Bad Bunny, y salvando las distancias en cuanto a popularidad de uno y otro artista, Miguel Zenón es uno de los grandes representantes a nivel mundial de la música con acento puertorriqueño. Lejos de menospreciarlo, el saxofonista se tomó el tiempo de diseccionar la obra de su compatriota en una mesa redonda celebrada en diciembre en una universidad neoyorquina. “Ha puesto sobre la mesa algunas cosas de Puerto Rico que no se habían puesto a ese nivel”, defiende Zenón, que agradece cómo Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, ha utilizado de forma consciente y activa su enorme influencia. “Solo por eso pienso que merece atención, pensemos lo que pensemos sobre su música”, concluye.