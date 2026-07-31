'La Macarena' en K-pop: la 'girl-band' coreana de moda usa un fragmento de la famosa canción de Los del Río en 'Boompala'

La canción 'La Macarena' de Los del Río ha inspirado múltiples adaptaciones globales en los últimos años, destacando el rap de Tyga con 'Ayy Macarena' en 2019, el toque de reggaetón de J. Balvin en su tema 'Negro' de 2020 y la explosiva mezcla de 'dembow' del ya retirado Daddy Yankee, El Alfa y Lil Jon en 'Bombón' (2022). Lo que nadie se esperaba es que este clásico de los 90' acabaría llegando al mundo del K-Pop.

El pasado 22 de mayo, el grupo femenino Le Sserafim quiso hacer honor al anagrama de su nombre ('I'm Fearless') y puso toda la carne en el asador al lanzar 'Boompala', la canción principal de su segundo y más reciente álbum 'Pureflow pt.1'. El tema no solo usa el estribillo de 'La Macarena' -como hacen la mayoría de canciones que se han atrevido a 'samplearla'-, sino también su instrumentalización y, por supuesto, su mítica coreografía.

Celebración de la alegría

A finales de julio, 'Boompala' cuenta ya con más de 60 millones de reproducciones en Spotify y más de 27 millones de visualizaciones en YouTube, donde muchos usuarios han destacado el concepto tan ambicioso de la canción, así como de su vídeo musical, que mezcla escenarios muy vistosos con algunos detalles y referencias a la cultura budista.

No obstante, la realidad es que 'Boompala' no es una palabra real ni aparece en el diccionario coreano: es un término inventado que funciona como un gancho rítmico. También hay quien dice, como la página 'Letras' (que publica letras de canciones, traducciones e información relacionada con ellas), que se trata de una celebración de la alegría y del autodescubrimiento y que, desde el inicio, 'La Macarena' establece un tono festivo, sugiriendo que el cuerpo y el espíritu deben nutrirse de buena energía.

Críticas hacia la nueva Macarena

A pesar de su éxito, el nuevo 'title track' de Le Sserafim ha sido muy criticado por la industria del K-Pop. En una publicación de Reddit, varios fans han insinuado el uso de la inteligencia artificial para su composición: "El post-estribillo es agradable, pero el resto es bastante malo… El uso excesivo de la cultura india en el videoclip para intentar ser original también me resulta sospechoso. Y, por supuesto, sin mencionar la publicidad basura generada por IA".

Otros, en cambio, han decidido dirigir su odio al tema de Los del Río: "Me encantaba 'La Macarena'. Aquí, la odio. Siento que contrasta mal con las notas graves de 'Boompala', me parece infantil, pero no de una forma tierna o alegre, sino simplemente estúpida", ha comentado un usuario, mientras que otro ha dicho: "La ‘Macarena’ es el herpes de la música pop. Por alguna estúpida razón, siempre vuelve cuando piensas que se ha ido para siempre".

De las más importantes de la historia

Han pasado 33 años desde que el dúo sevillano formado por Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones estrenó la versión original de 'La Macarena' en 1993. Desde entonces, se ha convertido en un icono musical que no ha dejado de sonar: ha mutado en el flamenco, ha pasado por el hip hop y el reggaetón e, incluso, ha servido de campaña de reelección para los Clinton (en Estados Unidos) en 1997, convirtiéndose en 2021 en la novena canción más importante de la historia, según la revista especializada 'Billboard'.

En una entrevista con la revista 'Vanity Fair' en 2015, Ruiz explicó su origen: durante una presentación para el empresario venezolano Gustavo Cisneros en Caracas, quisieron piropear de manera espontánea a una bailaora local de flamenco, Diana Patricia Cubillán, e improvisaron el característico "dale a tu cuerpo alegría", al que añadieron un nombre al azar: "Magdalena", resultando en "dale a tu cuerpo alegría Magdalena".

"De corrido en el hotel Antonio escribió el resto de la letra en cinco minutos", recuerda. Posteriormente, cambiaron el nombre a ‘Macarena’, por varias razones: "porque Magdalena suena a desayuno", explican, y porque un éxito del cantante mexicano Emmanuel ya había sonado con el nombre durante los 90.

¿Y por qué Macarena? Porque una de las hijas de Antonio se llamaba Esperanza Macarena y por la Virgen de la Macarena de Sevilla, de la que el dúo sevillano es muy devoto.

¿Quién es Le Sserafim?

Le Sserafim es una banda de K-Pop formada por cinco integrantes: Chaewon, líder del grupo y cantante surcoreana; Sakura, cantante japonesa con trayectoria previa en otros grupos famosos; Yunjin, cantante y compositora coreano-estadounidense; Kazuha, bailarina y cantante japonesa; y Eunchae, la integrante más joven ('maknae', en coreano) del grupo.

La banda debutó en mayo de 2022 bajo el sello de Source Music -perteneciente a Hybe, la discográfica de la que también forma parte BTS- y con seis integrantes, pero una de ellas, Garam, decidió abandonarlo debido a la fuerte presión pública que se generó en su contra tras ser acusada de acoso escolar.

Su álbum de debut, 'Fearless', superó en prereserva las 400.000 copias en apenas dos semanas e, inmediatamente, catapultó al grupo a la fama, vendiendo más de 176.000 copias durante la primera semana tras su lanzamiento, según expone la web de los Asia Artist Awards, los Grammy del mundo asiático.

Actualmente, cuenta con múltiples galardones, como el Daesang (Gran Premio) a la Mejor Actuación del Año en los Asia Artist Awards (2024), varios premios Bonsang y entradas en las listas Billboard; la más destacada fue en febrero de 2024, tras el lanzamiento de su sencillo 'Easy'.