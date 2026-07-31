El festival Mar d'Estiu inaugura edición con un nuevo jardín y una noche de humor: "Queremos diferenciarnos de los demás"

Santa Susanna da este viernes el pistoletazo de salida a una nueva edición del festival Mar d'Estiu, que volverá a convertir el municipio en uno de los grandes epicentros musicales del verano en el Maresme. Desde este 31 de julio y hasta el próximo 17 de agosto, el recinto del Torrentó de Can Gelat acogerá una docena de conciertos. El encargado de inaugurar el festival este viernes será el cantante italiano Zucchero, que abrirá un cartel en el que también figuran Sergio Dalma, Joan Dausà, Sopa de Cabra, Loquillo, Els Amics de les Arts junto a Ginestà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez, Marlena y Rosario, quien pondrá el broche final a la cita el 17 de agosto.

Como novedad de esta edición, el festival incorpora una noche de humor, prevista para el 13 de agosto, con las actuaciones de Miguel Miguel, Isabel Rey y Andreu Casanova. "Hemos querido rescatar la época de cuando en Porta Ferrada hacíamos [The Project, la empresa promotora] el Salat. Nos hace falta reír un poco más, olvidarnos un poco más de las cosas que están pasando, y el humor es una vía de escape importantísima", señala Judit Llimós, directora del festival.

Un nuevo jardín

Más allá de la música, Mar d'Estiu, organizado conjuntamente por The Project y el Ayuntamiento de Santa Susanna, apuesta por ofrecer una experiencia completa. Uno de sus principales atractivos será el renovado Garden Village, un espacio ajardinado diseñado por la empresa de paisajismo La Canòpia, que ha transformado el entorno con una intervención integrada en el paisaje y pensada para convertir el village en un lugar de encuentro entre naturaleza, cultura y gastronomía.

A través de esta transformación la empresa ha diseñado un jardín, con olivos y palmeras, en un espacio que hasta ahora era "más bien árido". "Lo único que queremos cada año es mejorar la experiencia y los espacios, que es lo que de alguna manera puede diferenciarnos de los demás. Nosotros no estamos frente al mar como otros, pero intentamos darle otro enfoque para que tenga un atractivo especial", comenta la directora. A su vez, mantienen un espacio que, de base, "está muy bien valorado sobre todo por accesibilidad, tanto si vienes en transporte público, como si vienes en transporte privado, porque hay una zona de aparcamiento muy grande delante".

Artistas emergentes

La oferta gastronómica volverá a estar a cargo de Cal Blay, mientras que el recinto contará también con un mercado de proximidad. "Queremos intentar crear un espacio donde puedas pasar las noches de verano, vayas o no vayas al concierto, y donde puedas cenar, tomar una copa, estar tranquilo, ver una actuación de media tarde y disfrutar del ambiente y el entorno", apunta Llimós.

Ese espacio contará con una programación de actuaciones de pequeño formato protagonizadas por artistas emergentes, como Sergio del Boccio, Julia Cruz o Paula Domínguez. "Como programadora artística, intento que haya talento emergente femenino, catalán y de kilómetro cero. La gente que empieza merece un escenario en condiciones y un público afin a sus proyectos. Muchas veces la gente descubre artistas interesantes antes de ver un concierto grande", apunta Llimós.

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Un festival mágico

El festival coincidirá durante tres días, entre el 31 de julio al 3 de agosto, con el Santvi Fest, celebrado en el parque de los Germans Gabrielistes de Sant Vicenç de Montalt (Maresme), también gestionado por Llimós y The Project. "El Santvi es un festival totalmente experiencial, es como entrar en un lugar mágico, con sorpresas constantemente", asegura la directora. En el espacio se podrá encontrar ilusionismo, humor, cirso, talleres, zonas de juegos infantiles y conciertos, con propuestas como Arrels de Gràcia, Tonia Richii, Las Karamba y Clarence Bekker Band.