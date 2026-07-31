Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ceuta MelillaDevolución migrantesItaliaPedro SánchezAliança CatalanaElecciones CatalunyaGaliciaPaula EchevarríaIncendiosMarc Giró
instagramlinkedin

Despedida del artista

Dublín rinde homenaje a Glen Hansard cantando al unísono 'Falling Slowly'

El músico y actor irlandés, conocido por su papel en 'The Commitments' y la película 'Once', falleció a los 56 años en un accidente de motocicleta

El irlandés Glen Hansard, durante un concierto en el Palau de la Música el 30 de octubre de 2019.

El irlandés Glen Hansard, durante un concierto en el Palau de la Música el 30 de octubre de 2019. / FERRAN SENDRA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La muerte del cantante, compositor y actor irlandés Glen Hansard ha provocado una gran conmoción y, apenas unas horas después de conocerse el fallecimiento del artista a los 56 años en un accidente de motocicleta, las calles de Dublín han hecho un emotivo homenaje al intérprete. En las imágenes, grabadas junto a la estatua del cantante folk Luke Kelly, muy cerca de Grafton Street, decenas de personas, entre ellos algunos músicos, entonan al unísono 'Falling Slowly', la canción que Hansard compuso junto a la checa Markéta Irglová para la película 'Once' y que les valió el Oscar a la mejor canción original en 2008.

El homenaje tuvo lugar frente al Gaiety Theatre, el lugar en el que Hansard celebraba cada Nochebuena su tradicional concierto solidario en favor de las personas sin hogar, una cita que con los años se convirtió en toda una tradición en la capital irlandesa.

La iniciativa fue impulsada por Jamie Harrington, vecino del barrio de Ballymun, donde también creció Hansard. "Quería dar a la gente que también es fan de Glen la oportunidad de reunirse y estar con otras personas que también están tristes", explicó a la televisión pública irlandesa RTÉ. "Glen era una leyenda para muchos de nosotros. Fue mi amigo y alguien en quien siempre podía confiar. Su música ha llegado a personas de todo el mundo, incluso a quienes nunca llegaron a conocerle", señaló. "Al final del día, solo era un chico de Ballymun. De Ballymun para el mundo", concluyó Harrington.

Hansard falleció este miércoles tras sufrir un accidente de motocicleta en una carretera del suroeste de Dublín. Según confirmó la Policía irlandesa, recibió atención médica en el lugar del siniestro, pero murió poco después debido a la gravedad de las heridas.

Noticias relacionadas

El artista alcanzó la fama en 1991 con 'The Commitments', la película dirigida por Alan Parker en la que interpretaba al guitarrista de la banda protagonista. Paralelamente, seguía actuando como músico callejero, una faceta que nunca abandonó y que le convirtió en una figura habitual de las calles de Dublín incluso después de alcanzar el reconocimiento internacional. Ese vínculo con la ciudad quedó inmortalizado en 'Once' (2007), donde interpretó a un músico callejero junto a Markéta Irglová.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Contreras ofrece a Javier Ruiz ser el director de su nueva cadena, La Séptima, y confirma a Sarah Santaolalla
  2. Joc de cartes estiu' inicia en TV3 la cuenta atrás para el adiós de Marc Ribas
  3. La CNMC sanciona a RTVE con más de 300.000 euros por infracciones de publicidad en 'Masterchef
  4. Naím Thomas desvela la astronómica cifra que generó el himno de 'OT 1 Mi música es tu voz
  5. La Academia de la Grabación responde a BTS tras su boicot a los Grammy por la categoría de Pop Asiático
  6. Drama en 'Joc de cartes estiu': el programa de TV3 regresa líder, pero con lágrimas y un restaurante afectado
  7. Muere el cantante irlandés Glen Hansard, ganador de un Óscar y protagonista de 'Once', a los 56 años
  8. Odiando, que es gerundio

Dublín rinde homenaje a Glen Hansard cantando al unísono 'Falling Slowly'

Dublín rinde homenaje a Glen Hansard cantando al unísono 'Falling Slowly'

Ariana Grande juega a estar enfadada en ‘Petal’, su disco más sombrío

Ariana Grande juega a estar enfadada en ‘Petal’, su disco más sombrío

Cuatro viaja a 'Punto Nemo' con la serie de suspense de Alba Flores: "Nunca me había demandado tanto un personaje"

Cuatro viaja a 'Punto Nemo' con la serie de suspense de Alba Flores: "Nunca me había demandado tanto un personaje"

TVE amplía 'El Grand Prix del Verano' con una cita doble: se emitirá el domingo y el lunes

TVE amplía 'El Grand Prix del Verano' con una cita doble: se emitirá el domingo y el lunes

'Mother Mary', o cómo convertir a Anne Hathaway en Taylor Swift: "Quise que su presencia fuera lo más icónica posible"

'Mother Mary', o cómo convertir a Anne Hathaway en Taylor Swift: "Quise que su presencia fuera lo más icónica posible"

'La Macarena' en K-pop: la 'girl-band' coreana de moda usa un fragmento de la famosa canción de Los del Río en 'Boompala'

'La Macarena' en K-pop: la 'girl-band' coreana de moda usa un fragmento de la famosa canción de Los del Río en 'Boompala'

Arnau Tordera (Obeses) carga contra el "monopolio" de un pop catalán "sin poso político"

Arnau Tordera (Obeses) carga contra el "monopolio" de un pop catalán "sin poso político"

'Escapando de Pearadise': un fenómeno viral del movimiento 'body positive' que acabó en polémica

'Escapando de Pearadise': un fenómeno viral del movimiento 'body positive' que acabó en polémica