Arnau Tordera (Obeses) carga contra el “monopolio” de un pop catalán “sin poso político, que no dice nada y solo entretiene”

A Arnau Tordera le pareció que en el epé ‘L’ai al cor - Sístole’ (2024) le faltaba un poco de rock duro, género asociado a Obeses, y se propuso compensarlo en su continuación, ‘L’ai al cor – Diàstole’, que se abre a todo trapo: bombo atronador, guitarra ‘thrash’ y el propio Tordera forzando la voz en un registro rugiente propio del metal extremo. Lo cultivó acudiendo al cantante y profesor Albert Batlle. “Tiene una escuela de canto gutural y se me ocurrió cantar con esa técnica para expresar un grito de rabia que sale de las entrañas, de lo más profundo del alma”, explica Tordera, timonel del grupo de Osona.

¿Qué razones le movieron para elegir esa expresión vocal tan feroz? “El argumento que lo justificaba lo encontré en las protestas de los payeses, en la realidad de un territorio que se desangra”, observa Arnau Tordera, que se pregunta “si la sociedad es consciente de que esa degradación del sector agrario es peligrosa para el futuro del país”. La canción pinta a los campesinos en pie de guerra (“no asfaltaràs els meus records, defensa la terra!”), un mensaje que flota también en otra de las nuevas canciones, ‘La tonada del blat’, que pone el acento, aquí con una cadencia de danza folk (y los instrumentos de cobla de Bufalodre), en el esfuerzo del trabajo en el campo: “Qui vulgui pa, que s’arremangui / Qui vulgui farina, que es posi a pencar”.

Arnau Tordera, vocalista y principal compositor de la banda de pop-rock 'Obeses', antes de la entrevista con EL PERIÓDICO. / Jordi Otix

A favor de la ratafía

‘L’ai al cor’ es ahora un álbum que recoge ambos epés y ahí vemos a Obeses proyectando su personalidad a través de marcados giros estilísticos. “Cada género aparece como una necesidad expresiva”, subraya Tordera. Así, en ‘Circ capitalista’ se acoge a un tono burlesco de música de feria para apuntar a la crisis de la vivienda, y en ‘Un didalet’ defiende los licores ‘nostrats’ (como la ratafía o los ‘aromes’ de Montserrat) en un formato coral ‘a cappella’ con swing y reminiscencias del género ‘barbershop’. Otro reto al que se enfrentó Tordera. “He tenido que aprender a escribir en ese estilo”, apunta. Hay mucha lírica “autorreferencial con un punto irónico”, utilizando frases hechas que “son parte de la cultura popular”.

Se asocia a Obeses a cierta épica triunfalista, una idea que matizan piezas como ‘Elogi del fracàs’ (“un himno colectivo que canta a las virtudes del desastre como parte del aprendizaje”) o ‘Fort en la mort’, que “contrapone la idea de una vida plena a la soledad de nuestro destino final”, con el apoyo moral de la armónica de Joan Pau Cumellas. Pero, para cerrar el disco, Tordera elige nade menos que el ‘Virolai’, con la Coral Canigó y en un catedralicio tratamiento metalero. “Es uno de los grandes himnos que tenemos en Catalunya, y conjuga a dos genios, Jacint Verdaguer y Josep Rodoreda”.

Proyecto "gigantesco"

Obeses darán tres conciertos en los próximos días: el sábado, 1 de agosto, en Les Masies de Roda (Osona), donde ofrecerán la tercera edición de la ‘Festa major d’Obeses’; el domingo 2, en el festival Dansàneu (La Guingueta d’Àneu, Pallars Sobirà) y el 7 de agosto en Palamós, con la Cobla Berga Jove. En Barcelona planean presentar el álbum el próximo invierno, concierto al que seguirá otro, entrado 2027, un “proyecto de dimensiones gigantescas” del que aún no puede dar detalles.

Arnau Tordera, vocalista y principal compositor de la banda de pop-rock 'Obeses', antes de la entrevista con EL PERIÓDICO. / Jordi Otix

Si bien Tordera es una figura pública reconocible (también por su labor en el programa ‘La renaixença’, junto a Peyu, en 3Cat), Obeses no encuentran su lugar en el circuito mayor de festivales. El grupo siente que su propuesta musical va “a contracorriente”, y él no se caracteriza por morderse la lengua: acusa al sector de regirse por “un monopolio de grandes empresas que guían la escena pop hacia el lugar que más beneficios les reportan”.

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El resultado, sostiene, es que la música que más se visualiza, en platós y escenarios catalanes, no representa al conjunto de la realidad. “La repercusión mediática está controlada y dominada por esa industria y la diversidad se resiente, y también el público. Tenemos un pop de poca trascendencia existencial, que renuncia a su poso político, que no dice nada, que solo entretiene y promueve un pensamiento nulo”, dispara Arnau Tordera. Pero eso no será eterno, estima. “El panorama es insostenible, esta música está agotada y yo creo que en un par de años esto cambiará. Es fundamental que salgan nuevas voces y miradas”.