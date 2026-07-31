Ariana Grande juega a estar enfadada en ‘Petal’, su disco más sombrío

Ariana Grande ‘Petal’ Republic-Universal Pop ★★★

Si, en su álbum anterior, ‘Eternal sunshine’ (2024), Ariana Grande se mostraba en búsqueda del amor después del amor, tras la decepción y el cisma, y acudiendo a un lenguaje musical deudor del r’n’b sedoso de dos décadas atrás (o más), ahora, en ‘Petal’, las cosas toman un rumbo más abrupto y enrarecido. Es una Ariana enojada, con el mundo y con ella misma, estado de ánimo que refleja en un pop con mucha fibra electrónica y margen para pequeños experimentos.

Le arropan dos productores y compositores de confianza de la escuela ‘hit maker’ sueca, el gurú Max Martin y, sobre todo, su cómplice Ilya Salmanzadeh, con quien firma en pareja la mayoría de las canciones. Material en el que proyecta sus malas vibras desde el minuto uno, en ‘Kiss me’, donde pinta a una “sociedad en busca de un remedio” e implora: “Empatía, arregla esta realidad”. Canción tirando a pomposa, da paso a otras dos más sustanciosas: ‘Hate that I made you love me’, donde apunta a una relación agotada (suspirando por las “flores que crecen entre las tumbas”) en una tonada que se te lleva por delante, y ‘Petal’, un artefacto regado por crujidos ‘glitch’ montado sobre un grácil vestigio de vals. Ahí, ella se sobrepone a sus descalabros y se nos pone chula: “No necesito que nadie me salve / Porque esta música y yo nunca moriremos”.

Camino al infierno

Aunque en otro tiempo asociamos a Ariana Grande a cierta inocencia juvenil, su mala uva ya fue perceptible en temas como ‘Thank U, next’ (éxito de 2019), y ahora campa con alegría, aunque rozando la parodia: “Buena suerte en tu camino al infierno”, “no te preocupes, seguirás recibiendo canciones de ruptura sobre ti”, canta en ‘Oh well’, sobre una movediza base electrónica con cercanía drum’n’bass.

El repertorio crece pasado el ecuador, oscureciéndose a costa del synth-pop suavemente siniestro de ‘Freak’, del interludio cabizbajo de ‘Warning signs’ y la hipnótica pasarela ‘minimal’, con amenazantes ruidos electrónicos, de ‘Like I do’. Pieza esta en la que ella se suelta su famosa coleta (ya liquidada en la desmelenada portada) con versos propios de la más delicada de las trovadoras: “Me necesitas tanto como yo a ti, porque nadie te folla como yo”.

Este es el enésimo disco de una cantante que comparte sus desilusiones amorosas para que sus fans, mayormente femeninas, se identifiquen con sus andanzas de alcoba o aprendan de ellas. Es un molde muy visible en el pop actual. Pero ‘Petal’ se gana un lugar distintivo con sus dinámicas melódicas sinuosas y el relativo atrevimiento de la producción. Así es, con altibajos, hasta la canción final, ‘Nowhere, nobody’, en la que Ariana Grande invoca el “final perfecto” y “el lado positivo”, y brinda un estribillo desnudo, de voz y sintetizador, dándonos a entender el enojo tal vez no sea su estado natural, sino un episodio pasajero. JORDI BIANCIOTTO

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