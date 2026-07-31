La 2Cat bate récords con el mejor julio en 20 años gracias al Mundial de fútbol

La cadena 2Cat bate récords de audiencia con su mejor julio en 21 años, llegando al 4,5% de cuota media gracias a las retransmisiones en catalán de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, según ha informado este viernes RTVE. Este julio, la audiencia ha aumentado un 28,6% respecto a junio y el canal llega a los 4.086.000 espectadores únicos, certificando el mejor registro mensual para La 2 a Catalunya desde los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008.

Los partidos de fútbol de la Copa del Mundo de la FIFA han sido el principal motor de las cifras, ya que las retransmisiones registraron una cuota media del 10,7%. Estos datos han situado a la cadena televisiva como el segundo canal más visto de Catalunya durante las retransmisiones del Mundial y la primera en catalán, duplicando la audiencia de TV3 en la misma franja horaria.

Durante la emisión de la final del torneo, el pasado 19 de julio, la cadena llegó a una cuota media diaria del 8,6%, el mejor resultado diario de su historia, y en el minuto de oro llegó a más de medio millón de espectadores, un 16,3% de cuota.

Buenos resultados más allá del fútbol

Asimismo, La 2Cat ha valorado que los buenos resultados en audiencia también van más allá del fútbol, destacando que, gracias a su programación propia, julio se ha convertido en el mes con más horas de emisión en catalán -cerca del 60%-, registrando una cuota del 5,1%.

En cuanto a la programación informativa, el informativo del mediodía bate un nuevo récord de audiencia con su emisión en La 1, La 2Cat y el Canal 24h, con lo que ha llegado a una cuota mensual del 15,2% y a los cerca de 160.000 espectadores de media, las mejores cifras desde febrero de 2012.

Algunos de los programas más visto fueron 'Pla Seqüència', presentado por Jordi Basté, que registró un 5,8% de cuota; 'Cuina brutal', con un 4,8%; 'L'any que vas néixer' y 'Rescat', ambos con un 4,4%; y 'Punts de vista', con un 2,9%.

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Por otro lado, la cadena también ha señalado que el aumento de audiencias se ha visto reflejado en los contenidos digitales de RTVE Catalunya encontrados en RTVE Play al llegar a los más de 280.000 visitantes, un 234 % más que julio de 2025.