10 estrenos en salas que no te puedes perder en agosto: de la nueva entrega de 'Tadeo Jones' al debut actoral de Charli XCX

Nuestra lista de estrenos destacados entre todos los que este mes llegan a los cines incluye, entre varias otras cosas, dos películas estadounidenses de gran presupuesto que se sirven de repartos estelares para imaginar mundos distópicos, la colaboración de Javier Bardem y el director Rodrigo Sorogoyen que fue aclamada a su paso por el pasado festival de Cannes, un emotivo retrato familiar procedente de China y otro procedente de Islandia, la cuarta entrega de la saga animada más exitosa del cine español, la sexta entrega de una de las sagas de cine de terror más longevas y, para regocijo de sus fans, el debut actoral de Charli XCX.

'El amor que permanece', de Hlynur Pálmason (estreno 7 de agosto)

Confirmado como uno de los autores más singulares del cine europeo gracias a 'Un blanco, blanco día' (2019) y 'Godland' (2022), el director islandés aborda aquí la separación de una pareja con tres hijos desde una mirada íntima que mezcla melancolía, humor y un sutil surrealismo. La película observa cómo, a lo largo de un año, el amor romántico se transforma sin desaparecer del todo, mientras el paso de las estaciones y el paisaje reflejan el estado emocional de los personajes. Parcialmente autobiográfica, la obra convierte lo cotidiano en una reflexión delicada sobre el tiempo, la memoria y los vínculos familiares.

'El final de Oak Street', de David Robert Mitchell (estreno 14 de agosto)

Supone el esperado regreso de Mitchell a la cartelera ocho años después de ‘Lo que esconde Silver Lake’ (2018). Igual que ya hizo tanto en esa obra de culto como en la que lo dio a conocer, ‘It Follows’ (2014), aquí el estadounidense vuelve a partir de una premisa fantástica para explorar los miedos ocultos bajo la aparente normalidad de la vida suburbana. La historia sigue a una familia interpretada por Anne Hathaway y Ewan McGregor cuyo tranquilo barrio es arrancado de la realidad por un misterioso fenómeno cósmico y transportado a un territorio desconocido poblado por dinosaurios Es la cuarta película que Hathaway estrena en España este año, y la tercera que estrena en el último mes.

'Vivir la tierra', de Hui Meng (estreno 14 de agosto)

Se sitúa a principios de los 90 para observar a una familia numerosa de granjeros -protagonistas de nacimientos, muertes, bodas, funerales, celebraciones de Año Nuevo y numerosas tragedias- y reflexionar así sobre la traumática modernización económica de China, y en el proceso exuda autenticidad en su retrato del medio rural y las dinámicas familiares. Evocando el cine de Hou Hsiao-hsien o Jia Zhangke, evita relatar grandes acontecimientos para fijarse en pequeños gestos, labores agrícolas, celebraciones familiares y el paso de las estaciones. Proporcionó a Huo el Oso de Plata al Mejor Director en la Berlinale de 2025.

'Cuenta atrás', de David Mackenzie (estreno 14 de agosto)

El nuevo thriller criminal del director británico utiliza la amenaza de una bomba de la Segunda Guerra Mundial sin explotar descubierta en el centro de Londres,y el plan que una banda de ladrones ejecuta aprovechando el caos derivado de la evacuación masiva de la ciudad, para orquestar una intriga en la que confluyen policías, militares y criminales con intereses opuestos y en la que las lealtades cambian constantemente.Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Sam Worthington y Gugu Mbatha-Raw son sus protagonistas.

'Insidious: fuera del más allá', de Jacob Chase (estreno 21 de agosto)

Sexta entrega de la saga ‘Insidious’, funciona a modo de secuela directa de ‘Insidious: La puerta roja’ (2023) aunque al mismo tiempo cuenta una historia distinta con personajes nuevos. Su protagonista es una joven madre que se descubre capaz de adentrarse en El Más Allá, el purgatorio para almas perdidas que constituye el núcleo temático de la saga.Cuando una fuerza maligna comienza a perseguirla, la mujer descubre que, además, también puede traer al mundo real a los demonios que habitan El Más Allá. En cuanto esas criaturas toman conciencia de ello, nuestro mundo se convierte en su nuevo patio de recreo.

'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen (estreno 26 de agosto)

Presentada en el festival de Cannes el pasado mayo, la nueva colaboración de Sorogoyen con la guionista Isabel Peña contempla a un director de prestigio decidido a relanzar su carrera que, tras años de distanciamiento con su primogénita, se pone en contacto con ella y le ofrece un papel importante en la que será su nueva película. Mientras observa cómo las tensiones no resueltas entre padre e hija afloran con una intensidad abrasadora, la película deja claro cómo las familias tóxicas, y también los rodajes cinematográficos, pueden convertirse en espacios profundamente destructivos. Su principal reclamo son sendos trabajos interpretativos deslumbrantes de Javier Bardem y Victoria Luengo.

'Erupcja', de Pete Ohs (estreno 26 de agosto)

Es la primera en llegar a España de las 9 películas que la cantante Charli XCX ha rodado desde 2025. Lejos de explotar la condición de estrella del pop de la británica, Ohs la integra en una dramedia íntimaen la que ella interpreta a una joven que, durante un viaje a Polonia, se reencuentra con una amiga de la infancia con la que mantiene una relación cargada de tensión afectiva y romántica. La película utiliza la erupción de un volcán como metáfora de los sentimientos reprimidos y de las decisiones que los personajes llevan tiempo posponiendo.

'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa', de Enrique Gato (estreno 26 de agosto)

La cuarta entrega de la exitosa saga creada por el director vallisoletano contempla a su héroe titular inmerso en una una nueva expedición que lo llevará a viajar desde Perú hasta Grecia, y de allí a lo más profundo de Oriente Medio, para evitar que cambie el curso de la Historia, y se distingue de sus predecesoras en que introduce la paternidad como eje emocional de la historia. La película mantiene la mezcla de acción, comedia y referencias al cine de aventuras que ha definido la saga desde sus inicios, e incorpora elementos argumentales de Las mil y una noches para ampliar el imaginario de Tadeo hacia un terreno más fantástico.

'Una noche al año', de Will Gluck (estreno 26 de agosto)

La nueva comedia romántica de Gluck -confirmado como especialista en el género gracias a títulos como ‘Con derecho a roce’ (2011) y ‘Cualquiera menos tú’ (2023)- combina la estructura de una rom-com tradicional y una premisa similar a la de la terrorífica saga ‘The Purge’, aunque aquí la violencia aparece reemplazada por el deseo y las relaciones sentimentales.La película imagina una versión alternativa de Nueva York en la que el sexo prematrimonial solo es legal una noche al año. En ese contexto, Allie (Monica Barbaro) y Owen (Callum Turner) se conocen mientras buscan algo más que una aventura pasajera.

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'La constelación del perro', de Ridley Scott (estreno 26 de agosto)

Protagonizada por Jacob Elordi, Josh Brolin y Margaret Qualley, la primera película de ciencia-ficción que Scott dirige desde ‘Alien: Covenant’ (2017) adapta la aclamada novela homónima de Peter Heller para acercarse a un mundo postapocalíptico en elque un virus ha aniquilado a prácticamente toda la humanidad, y en el quelos supervivientes se enfrentan a unos carroñeros errantes llamados Segadores. El texto original de Heller es menos una historia sobre el colapso de la civilización que una meditación sobre la soledad, el duelo y la capacidad de conservar la humanidad cuando todo parece perdido. ¿Habrá Scott mantenido ese tono contemplativo, o bien optado por una intriga de acción más convencional?