El 'setlist' probable del concierto de Kanye West en Madrid hoy: de 'Praise God' a 'Runaway'

El rapero estadounidense Kanye West, actualmente conocido como Ye, ofrecerá este jueves un concierto en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, una actuación que llega envuelta en polémica por sus reiteradas declaraciones antisemitas, que han provocado vetos y cancelaciones de sus actuaciones en varios países, y sus muestras de admiración hacia Adolf Hitler. La cita madrileña ha logrado mantenerse después de que Reino Unido, Francia, Polonia, Suiza e Italia hayan cancelado conciertos del artista en los últimos meses a raíz de sus comentarios y publicaciones de carácter antisemita. Además, Australia revocó el pasado año su visado tras el lanzamiento de la canción 'Heil Hitler'.

En un principio, el rapero tenía previsto celebrar 15 conciertos en doce países europeos pero finalmente se han suspendido ocho en seis países. Por el contrario, se han mantenido en pie otros seis conciertos en seis países de Europa: Turquía, Países Bajos (donde va a realizar dos actuaciones), Georgia, Albania, España y Portugal. La polémica en torno a West ha logrado superar el veto en España, pese a que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, calificó de "repugnantes" las manifestaciones realizadas por West. Sin embargo, descartó que su departamento fuese a promover la suspensión del concierto al considerar que esa decisión corresponde al promotor.

A continuación, el probable 'setlist' (en algunos 'shows' anteriores ha variado el orden) del concierto de Ye en el Metropolitano:

King

Father Stretch My Hands, Pt. 1

Can't Tell Me Nothing

Niggas in Paris

Mercy

Praise God

Black Skinhead

On Sight

Blood on the Leaves

Carnival

Power

Bound 2

Fade

Say You Will

Heartless

All the Love

Highs and Lows

Beauty and the Beast

I Can't Wait

Father

Everybody

Famous

American Boy

Jesus Walks

All Falls Down

Through the Wire

Gold Digger

Touch the Sky

Good Life

Homecoming

All of the Lights

Flashing Lights

Stronger

Ghost Town

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