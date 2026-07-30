Música en directo
El 'setlist' probable del concierto de Kanye West en Madrid hoy: de 'Praise God' a 'Runaway'
El artista antes conocido como Kanye West actúa en Madrid en medio de una oleada de cancelaciones por sus alegatos pronazis
EP
El rapero estadounidense Kanye West, actualmente conocido como Ye, ofrecerá este jueves un concierto en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, una actuación que llega envuelta en polémica por sus reiteradas declaraciones antisemitas, que han provocado vetos y cancelaciones de sus actuaciones en varios países, y sus muestras de admiración hacia Adolf Hitler. La cita madrileña ha logrado mantenerse después de que Reino Unido, Francia, Polonia, Suiza e Italia hayan cancelado conciertos del artista en los últimos meses a raíz de sus comentarios y publicaciones de carácter antisemita. Además, Australia revocó el pasado año su visado tras el lanzamiento de la canción 'Heil Hitler'.
En un principio, el rapero tenía previsto celebrar 15 conciertos en doce países europeos pero finalmente se han suspendido ocho en seis países. Por el contrario, se han mantenido en pie otros seis conciertos en seis países de Europa: Turquía, Países Bajos (donde va a realizar dos actuaciones), Georgia, Albania, España y Portugal. La polémica en torno a West ha logrado superar el veto en España, pese a que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, calificó de "repugnantes" las manifestaciones realizadas por West. Sin embargo, descartó que su departamento fuese a promover la suspensión del concierto al considerar que esa decisión corresponde al promotor.
A continuación, el probable 'setlist' (en algunos 'shows' anteriores ha variado el orden) del concierto de Ye en el Metropolitano:
King
Father Stretch My Hands, Pt. 1
Can't Tell Me Nothing
Niggas in Paris
Mercy
Praise God
Black Skinhead
On Sight
Blood on the Leaves
Carnival
Power
Bound 2
Fade
Say You Will
Heartless
All the Love
Highs and Lows
Beauty and the Beast
I Can't Wait
Father
Everybody
Famous
American Boy
Jesus Walks
All Falls Down
Through the Wire
Gold Digger
Touch the Sky
Good Life
Homecoming
All of the Lights
Flashing Lights
Stronger
Ghost Town
Runaway
- Joc de cartes estiu' inicia en TV3 la cuenta atrás para el adiós de Marc Ribas
- La CNMC sanciona a RTVE con más de 300.000 euros por infracciones de publicidad en 'Masterchef
- Muere el cantante irlandés Glen Hansard, ganador de un Óscar y protagonista de 'Once', a los 56 años
- Najwa Nimri, afectada y enfadada por los incendios en Ávila y Madrid: 'Olvidaos de dar la chapa con vuestros ideales de mierda
- Odiando, que es gerundio
- De Zendaya a Tom Holland, el nuevo ‘star system’ de Hollywood se consolida en la última película de Spider-man
- Una estrella de 'Juego de tronos' revela su truco para evitar rodar escenas de desnudos
- TV3 retransmitirá la pretemporada del Barça masculino y femenino de fútbol