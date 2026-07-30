Muere a los 62 años Manolo Solo, un buen actor y un actor bueno

El año pasado, Manolo Solo protagonizaba tres películas y dos miniseries, entre ellas ‘A la cara’, un curioso relato que enfrenta a su personaje con la persona pública a la que ha insultado virulentamente en redes sociales; ‘Una quinta portuguesa’, coproducción con Portugal e interpretada junto a Maria de Medeiros, en la que da vida a un profesor devastado por la desaparición de su mujer, y ‘Anatomía de un instante’, la miniserie televisiva sobre el golpe de Estado del 23F en la que incorporó al general Gutiérrez Mellado, uno de los militares que se opuso a los golpistas.

Para este 2026 tenía otros dos largometrajes completados, ‘Aquí’, otra coproducción portuguesa, basada en una novela distópica de J.M. Copetze y coprotagonizada con Patricia López Arnaiz, y ‘La desconocida’, un thriller barcelonés en el que Solo completa un personaje más secundario con Candela Peña (una policía) y Ana Rujas (una mujer hallada dentro de un contenedor en el puerto) como protagonistas.

Que Manolo Solo, fallecido hoy a los 62 años, se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera parece un comentario de lo más obvio. Añadamos que en 2024, además de intervenir en otras dos series de prestigio, ‘Celeste’ y la segunda temporada de ’30 monedas’, Solo encarnó al alter-ego de Víctor Erice en ‘Cerrar los ojos’, el esperado retorno al cine del autor de ‘El espíritu de la colmena’ y ‘El sur’. Fue aquel un rodaje duro y conflictivo, pero ser el personaje central de un filme de uno de los cinco cineastas españoles más importantes, y legar para la posteridad escenas como aquella en la que toca la guitarra y canta ‘My rifle, my pony & me’ –la balada que entonaban Ricky Nelson y Dean Martin en el wéstern ‘Río Bravo’–, otorgó a Solo el prestigio que le faltaba.

Nacido en Algeciras, en 1964, y fallecido hoy en Madrid, Solo era uno de esos actores de carrera paciente y callada que se había ganado el respeto de la profesión y el del público, aunque hasta hace poco se le siguiera viendo como un muy buen actor de los llamados de reparto o secundarios. En casi todas sus apariciones transmitía una cierta pausa, seguridad y tranquilidad, fueran personajes introspectivos, extravertidos, tranquilos, atormentados, sinceros o ambiguos. En esta categoría, la del actor de reparto, ganó un Goya por su cometido en ‘Tarde para la ira’ (2016), expeditivo thriller de venganza realizado por el actor Raúl Arévalo.

Manolo Solo y Carmen Machi, en 'Celeste'. / MOVISTAR PLUS+

Despuntó con el nuevo siglo

Su trayectoria en el cine empezó a despuntar con el nuevo siglo, tanto en cortometrajes –el prestigioso ‘El tren de la bruja’, realizado por Koldo Serra y escrito por Nacho Vigalondo en 2003, o ‘Alumbramiento’ de Eduardo Chapero Jackson, de 2007– como en largos, haciéndose poca a poco un hueco sólido entre cineastas y géneros diversos: ‘La flaqueza del bolchevique’ y ‘Caníbal’ de Manuel Martín Cuenca, ‘Astronautas’ de Santi Amodeo, ‘El laberinto del fauno’ de Guillermo del Toro, ‘Celda 211’ de Daniel Monzón, ‘El gran Vázquez’ de Óscar Aibar, ‘Biutiful’ de Alejandro González Iñárritu, ‘Amador’ y ‘El buen patrón’ de Fernando León de Aranoa, ‘La herida’ de Fernando Franco y ‘Girasoles silvestres’ de Jaime Rosales, como títulos más destacados. En este periodo no paró de trabajar en televisión, en telefilmes y series: ‘El ministerio del tiempo’ –como subsecretario en un episodio de la primera temporada–, ‘La zona’, ‘Venga Juan’, ‘La Fortuna’ o ’30 monedas’, en el inquietante papel del cardenal Santoro.

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Con el director que estableció una mayor complicidad y más veces trabajó fue Alberto Rodríguez. Ya lo hicieron en un mediometraje primerizo de 1997, ‘CinExin’, un filme colectivo de episodios rodado en 16 mm y con rollos de película de tres minutos, y después Solo acometió personajes de distintas características en ‘7 vírgenes’, ‘La isla mínima’, la serie ‘La peste’ y la reciente ‘Anatomía de un instante’. Le dio intensas réplicas a Javier Bardem en ‘El buen patrón’. Él era el buen actor, en el doble sentido de la palabra, de persona y de intérprete.