L'Auditori de Barcelona cierra la temporada con 584 conciertos y más de 400.000 espectadores

L'Auditori de Barcelona cierra la temporada 2025-2026 con 584 conciertos, 402.586 espectadores y una ocupación media del 83%, reforzando su papel como centro de referencia de la vida musical del territorio gracias a una programación de iniciativas que han ampliado el acceso a la cultura y han consolidado su proyección dentro y fuera de Catalunya. Según la institución, estas cifras evidencian "la solidez de un proyecto que integra excelencia artística, educación, patrimonio, creación contemporánea y compromiso social" en una temporada que ha coincidido con un relevo en la cúpula, incorporando a Victor Medem como director y a Ànnia Pons como gerente.

En esta temporada, l'Auditori ha registrado 6.337 abonos, de los cuales 5.715 corresponden a los abonos de temporada de la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), la Banda Municipal de Barcelona (BMB), y los ciclos de Cambra, Antiga y Familiars. Los 622 abonos restantes corresponden a las tarifas planas para menores de 25 y 35 años, demostrando, según L'Auditori, "la buena respuesta de los públicos jóvenes a las políticas de acceso" impulsadas por la sala.

Proyección internacional y consolidación del equipamiento

La OBC, que por cuarta temporada está bajo la dirección de Ludovic Morlot, ha hecho una gira por Alemania, con conciertos en Stuttgart, Hamburgo y Düsseldorf, y volvió al País Vasco después de veinte años sin visitar el territorio. La formación ha realizado setenta conciertos durante la temporada, que han contado con 78.753 espectadores.

En el caso de la BMB, que este año ha celebrado su 140º aniversario, ha ofrecido más de cincuenta conciertos, que han reunido a 17.200 espectadores, superando la ocupación media de la temporada pasada con un 76,61%.

Por su parte, el Museu de la Música ha recibido a 48.687 visitantes, y los del Servei Educatiu han programado 331 conciertos, que han tenido 161.814 asistentes. En la 37ª edición de Cantània, donde participaron más de 44.500 alumnos de primaria, 30.539 lo hicieron en L'Auditori. Además, este año se ha conmemorado el 20º aniversario de Apropa Cultura, donde han participado 4.600 personas en situación de vulnerabilidad.

Entre los proyectos más destacados de la temporada figuran la celebración del centenario de la organista Montserrat Torrent, el concierto conmemorativo de la BMB junto a la Escolania de Montserrat y el concierto extraordinario dedicado al 40º aniversario de los Premios Goya, una actuación en la Basílica de la Sagrada Familia, el espectáculo 'La Nit del Músic Alt' en el Grec Festival de Barcelona y el estreno de 'Música en dansa', que contó con la colaboración de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC) y el Institut del Teatre. Asimismo, durante esta temporada, L'Auditori ha presentado 10 estrenos mundiales, 15 estrenos nacionales, se han encargado 8 nuevas obras y se han recuperado 65 obras patrimoniales.

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La temporada 2026-2027 de L'Auditori tendrá de lema 'Llegat i Descoberta' y seguirá buscando nuevas formas de creación musical, divulgación y conexión con la ciudadanía.