Karol G anuncia nuevo disco 'No me arrepiento de sentir tanto' y su inminente fecha de lanzamiento

Karol G ha sorprendido a sus fans con el anuncio del lanzamiento de su próximo álbum, que se llamará 'No me arrepiento de sentir tanto' y saldrá a la venta el próximo 7 de agosto, poco más de un año después de su anterior trabajo, 'Tropicoqueta'.

"El próximo 7 de agosto sale mi nuevo disco, un disco que no veo la hora de cantar con todos ustedes, se llama 'No me arrepiento de sentir tanto'", anunció la cantante colombiana durante el tercer concierto de su gira 'Viajando por el mundo. Tropitour', celebrado anoche en la ciudad canadiense de Toronto. La Bichota ya presentó un nuevo tema, 'Matadora', en el inicio de este tour, el viernes 24 de julio en Chicago, lo que ya apuntaba a la posibilidad de un nuevo álbum, que será su sexto disco de estudio.

"Tengo un anuncio para darles, Toronto. LLevo un par de meses trabajando en un proyecto, llevo un par de meses encerrada haciendo música nueva, llevo un par de meses un poco de este color que tenemos en este momento en el escenario (azul), llevo un par de meses preparando un segmento que entrará a ser parte de este tour", dijo la cantante antes de anunciar el disco, como recoge un vídeo colgado en sus redes sociales, el cual en apenas seis horas ha acumulado 559.000 'me gusta' y ha provocado el delirio de sus fans en las redes. Junto al vídeo, la cantante de Medellín ha colgado una foto de ella, de perfil, con el título del álbum, lo que ha hecho que se especule con que esta imagen pueda ser la cubierta del disco.

Un disco que llega en la gira de presentación de su anterior álbum, 'Tropicoqueta', un homenaje a las raíces latinas en el que mezcla merengue, bachata, mambo o mariachi y que cuenta con colaboraciones como las de Greeicy, Manu Chao o Marco Antonio Solís. 'Tropicoqueta' se lanzó el 20 de junio de 2025 y este 24 de julio comenzó una gira que, a día de hoy, incluye 64 conciertos por 20 países.

Con dos primeros conciertos en Chicago, la cantante siguió su gira por Toronto antes de regresar a Estados Unidos, donde tiene previsto cantar el 2 de agosto en Washington. 'Viajando por el mundo. Tropitour' pasará por países como Colombia, España, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Perú, Chile, República Dominicana o Costa Rica, pero entre las citas confirmadas no hay ninguna en su Medellín natal.

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El tour finalizará exactamente un año después de su inicio, el 24 de julio de 2027, en el estadio San Siro de Milán (Italia) y las ciudades que cuentan con más paradas son Santiago de Chile y Madrid, ambas con cuatro.

"Empezamos el tour y yo no puedo estar más feliz, emocionada, agradecida y aún entendiendo todo lo que está por venir !!! Los outfits, los letreros, la energia, CHICAGO WOW, 2 NOCHES PARA NO OLVIDAR !!!! La última foto es un poco como me siento al respecto ya quiero verlos a todos!!! VAMOS !!!!!!!!!!!!!!!!!!", fue el mensaje de Karol G en su Instagram horas antes del inicio de la gira. La cantante agregó: "A este disco le debo TODO y le entregaré TODO!!!Viajar por el mundo me hizo valorar cada vez más de dónde vengo y este disco me permitió compartirlo con el mundo. Feliz aniversario TROPICOQUETA Y feliz aniversario a todos los que entendieron su magia y vibran con él".