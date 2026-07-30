El artista antes conocido como Kanye West actúa en Madrid en medio de una oleada de cancelaciones por sus alegatos pronazis

Ye, el rapero estadounidense antes conocido como Kanye West (se cambió oficialmente el nombre en 2021), actúa esta noche en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Que este sea su primer concierto en España en 20 años ya es motivo suficiente para generar un interés muy considerable (el único precedente tuvo lugar el 2 de marzo de de 2006 en la sala Razzmatazz de Barcelona). Pero la expectación se ha visto esta vez ampliamente magnificada por las circunstancias en las que se produce la visita: en medio de una gira europea marcada por los vetos y las cancelaciones a causa de los comentarios antisemitas y directamente pronazis que el artista de Chicago ha realizado en los últimos años.

Las actuaciones que Ye tenía previstas para junio y julio en el Reino Unido, Francia, Italia, Polonia y Suiza han sido canceladas. En los tres primeros casos, se adujeron motivos de seguridad, ante la posibilidad de que la presencia del controvertido rapero provocara desórdenes públicos; en Polonia y Suiza la suspensión sí se vinculó directamente con la provocadora posición ideológica de West, que desde 2022 se ha prodigado en comentarios en contra de los judíos y en alabanzas a los nazis y a Adolf Hitler, a quien en 2025 dedicó la canción 'Heil Hitler', que llegó a ser publicada como sencillo.

Trastorno bipolar

Posteriormente, el artista, cristiano practicante y republicano confeso, aseguró que había "terminado con el antisemitismo", pidió perdón por "el dolor" que había causado y eliminó las referencias nazis y racistas de sus canciones. El pasado mes de enero, Ye publicó un anuncio a toda página en 'The Wall Street Journal' en el que volvía a mostrar su arrepentimiento y relacionaba su conducta con el trastorno bipolar que afirma padecer a raíz de un grave accidente de coche que sufrió en 2002. "No soy nazi ni antisemita. Amo al pueblo judío", aseguraba.

El acto público de contrición no ha evitado la pérdida de contratos y patrocinadores ni el alud de cancelaciones. Además, el Gobierno de Australia, país del que procede su actual pareja, la modelo Bianca Censori, le revocó el visado de entrada tras la publicación de la canción 'Heil Hitler'. De este modo, la gira europea de Ye ha quedado reducida a siete conciertos en seis países: Turquía, Países Bajos, Georgia, Albania, España y Portugal. Hasta la fecha, las actuaciones en Estambul, Arnhem, Tiflis y Tirana se han llevado a cabo sin incidentes dignos de mención ni proclamas antisemitas y con incontestable éxito de convocatoria.

Queja de las comunidades judías

La presencia de Kanye West en España ha suscitado la queja de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), que, en un comunicado, ha expresado su "profunda preocupación" por la celebración del concierto. La organización defiende que la libertad de creación artística y la libertad de expresión son "pilares esenciales de toda sociedad democrática", pero añade que ello no puede servir para "normalizar el discurso de odio, la exaltación del nazismo o la trivialización del mayor crimen cometido contra el pueblo judío y contra la Humanidad", por lo que piden “una reflexión” a las autoridades y a los organizadores del espectáculo.

Interrogado por la cuestión, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que las manifestaciones de West le "repugnan" -"me parecen completamente fuera de lugar", ha apuntado-, pero ha descartado cualquier iniciativa desde su departamento para impedir la actuación. "No le corresponde al Ministerio promover la cancelación de ningún concierto por las opiniones que haya vertido cualquier artista", ha afirmado.