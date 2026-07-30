El Grec 2026 aumenta hasta los 143.000 espectadores, pero baja al 71% de ocupación

Aunque Leticia Martín, directora del Festival Grec, y Xavier Marcé, regidor de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, se mostraban satisfechos con el balance del Grec 2026, lo cierto es que las cifras totales dan que pensar. Casi 143.000 personas han presenciado alguna de las múltiples ofertas de la gran cita de verano de Barcelona frente a las 136.000 del año pasado. Pero la ocupación en 2025 se consolidó en el 80% y este año ha bajado al 71%.

La programación gestionada por el los responsables de la cita, que se concentra mayormente en Montjuïc -donde se halla el histórico Teatre Grec, el Teatre Lliure y el Mercat de les Flors-, ha logrado 55.500 espectadores y un 95% de ocupación, frente al 92% de la pasada edición. Por su parte, la oferta gestionada por otros equipamientos ha llegado a 87.300 personas con un 61% de ocupación, frente al 68% de la edición anterior. Pese a todo, la directora del festival ha hecho una valoración positiva. "Se han cumplido casi todas las premisas que teníamos para esta edición, en la que han participado muchos artistas por primera vez. Los datos objetivos reflejan este éxito, pero también tengo esa sensación a nivel de piel". Las invitaciones, incluidas en los datos, no superan en ningún caso el 10%, ha asegurado Martín.

Bastantes 'sold out'

Entre los espectáculos con más público, unas 40 propuestas vistas en espacios gestionados por el festival ha logrado más del 99% de asistencia. Y en las no gestionadas por el Grec, en diferentes salas y espacios de la ciudad, ha habido 32 'sold outs'. Entre los títulos que mejor han funcionado en cuanto a venta de entradas, espectáculos que agotron todo el papel, están desde el 'Human réquiem', que se vio en el Saló del Tinell interpretado por el Orfeó Català, a 'La fortaleza' de Lucía Carballal en el Lliure de Gràcia, 'Ophelia's Got Talent', en el Lliure de Montjuïc, y conciertos en el Teatre Grec como los de Yerai Cortés y la reposición de 'La nit del Músic Alt', un divertimento donde brilló la Banda Municipal de Barcelona, que combinó humor y canciones de musical. Sin embargo, y pese al atractivo de lugar, el concierto de Raül Refree, Walid ben Selim y Vincent Moon solo alcanzó el 63%.

En los espectáculos programados en salas lejos de Montjuïc ha habido de todo, 'sold out' para la versión de Rigola de 'Sueño de una noche de verano' que ha convertido en 'Factory' ; 'Rasa' en La Gleva; 'Lobo' en el Auditori; o 'La veu de l´aigua' en el Monestir de Pedralbes, que se sumó por primera vez a la muestra. Entre los que menos público convocaron figuran 'El número setze dels arcans majors' en la Sala Beckett (27% de ocupación media) y 'Després de nosaltres' en el Espai Texas (38%).

El Grec 2026 acaba este fin de semana sus espectáculos en Montjuïc con 'Um jugalmento', nueva versión de 'Un enemigo del pueblo' que monta la brasileña Christiane Jatahy y con Wagner Moura en el reparto.