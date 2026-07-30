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Fallece el actor Manolo Solo, ganador de un Goya por 'Tarde para la ira'

El actor, nacido en Algeciras y criado entre Huelva y Sevilla, ha muerto a los 62 años

Fallece el actor Manolo Solo, ganador de un Goya por 'Tarde para la ira'

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Patricia Godino

Madrid
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Su carrera,de fondo, ha sido una de las carreras más sólidas del cine español. Hay intérpretes que construyen su trayectoria a golpe de grandes protagonistas y otros que, sin necesidad de ocupar siempre el primer plano, terminan convirtiéndose en imprescindibles. Manolo Solo, que ha fallecido a los 62 años, ha pertenecido a esta estirpe de intérprete. El actor onubense se consolidó como uno de los rostros más respetados del cine español y como uno de los pilares del audiovisual andaluz, con una carrera marcada por la versatilidad, el rigor interpretativo y una presencia constante en algunas de las producciones más relevantes de las dos últimas décadas.

Una destacada trayectoria en cine, teatro y televisión

Nacido en Algeciras en 1964, también trabajó en películas como El laberinto del faunoCelda 211, Biutiful o La isla mínima, además de participar en obras teatrales y de televisión.

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El director Santiago Segura ha lamentado su fallecimiento en una publicación en su canal de la red social X: "Muy triste por el fallecimiento de Manuel Solo, un gran actor (además de un gran tipo)".

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