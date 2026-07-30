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Crítica de 'Mother Mary': Una fantasía con música, espiritismo y alta costura, tan excesiva como subyugante, tan sobrecargada como íntima

Un fotograma de 'Mother Mary'.

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Quim Casas

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‘Mother Mary’

Año: 2026

Dirección: David Lowery

Intérpretes: Anne Hathaway, Michaela Coel, FKA Twigs

Estreno: 31/7/2026

★★★

Caso curioso el del director David Lowery. Del absoluto minimalismo de ‘A ghost story’ pasa ahora –por el medio ha hecho otros filmes– a un ejercicio sobrecargado y extenuante como ‘Mother Mary’, cuyo interés radica precisamente en como el cineasta puede dominar el exceso. Anne Hathaway encarna a una diva del pop que bien podría ser la Madonna de hace años, aunque sus canciones llevan la firma de Charli XCX. Mary vuelve a los escenarios, pero no puede hacerlo sin un vestido adecuado que solo le puede diseñar una anterior amiga y amante, Sam (Michaela Coel).

Ellas dos en el moderno granero que Sam ha equipado para realizar su orfebrería con los tejidos. La madre María del nuevo milenio la necesita. Se queja de que Sam no va a sus conciertos, pero ella tampoco va a los desfiles de moda de Sam. La relación esquinada viene de lejos, de una apropiación. Se nos cuenta a través de este reencuentro lleno de palabras, pero también de imágenes subyugantes: Sam le hace bailar a Mary su nueva canción sin poner la música porque no quiere “recaer” en su afecto aún latente, y Hathaway está espléndida en este momento. El filme es una fantasía histriónica. Y un exceso artístico. Y una sesión de médium. Y, simplemente, el reencuentro doloroso de dos personas después de una ruptura traumática.

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