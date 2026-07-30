De Corea del Sur a Girona: Jennie, de Blackpink, graba su último videoclip en la ciudad y en la Costa Brava

La artista internacional Jennie, integrante del grupo surcoreano Blackpink, estrenó la semana pasada su nuevo sencillo, 'Less than a Lover'. La canción habla de una historia de amor que no termina de funcionar, una trama que la cantante traslada a un videoclip con apariencia de película romántica veraniega, con una estética analógica y paisajes de Girona y la Costa Brava.

Las primeras imágenes de la ciudad aparecen a partir del primer minuto del vídeo. Jennie comparte pantalla con el modelo taiwanés Nah Kai, que interpreta su interés romántico, en la subida de Sant Domènec. También se les puede ver sentados en una de las mesas del restaurante Cafè Le Bistrot. Asimismo, el videoclip muestra otros espacios emblemáticos del Barri Vell de Girona, como las escaleras de la Catedral y la calle de la Força. Además de la capital, la producción incluye numerosas imágenes del litoral gerundense. Entre las localizaciones de la Costa Brava que se pueden reconocer figuran la cala Sa Tuna, en Begur, y La Fosca, en Palamós.

El vídeo presenta una relación que parece avanzar hacia el romance, pero que nunca llega a culminar porque la protagonista no quiere comprometerse. Tal y como sugiere el título de la canción, durante el verano ella solo busca una relación que sea "menos que un amante". El videoclip se publicó el viernes 24 de julio y, en solo cinco días, ya acumula más de 12,4 millones de visualizaciones.

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Jennie debutó con Blackpink en 2016 y, dos años después, publicó su primer sencillo en solitario, 'Solo'. A lo largo de su carrera ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos un Gaon Chart Music Award y un Golden Disc Award, y también participó en la serie de HBO 'The Idol'. Es una de las artistas de K-pop más reconocidas internacionalmente y cuenta con casi 90 millones de seguidores en Instagram.

Fuente: Diari de Girona