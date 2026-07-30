La Academia de la Grabación responde a BTS tras su boicot a los Grammy por la categoría de Pop Asiático

BTS ha anunciado que no presentará su música a los Premios Grammy 2027 en protesta por la nueva categoría de Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, una decisión a la que la Academia de la Grabación ha respondido defendiendo que este galardón "nunca busca dividir" a los artistas, sino ampliar el reconocimiento a la música procedente de Asia.

Los siete integrantes del grupo surcoreano --RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook-- publicaron este miércoles un comunicado idéntico en sus cuentas de Instagram en el que explicaron que han decidido no presentar su álbum, 'ARIRANG', al proceso de consideración de los Grammy, según informa 'Billboard'.

"Hemos decidido no presentar nuestra música a los Grammy este año. Esperamos que la música pueda ser escuchada y amada por lo que es, en lugar de ser dividida por región o idioma", señalaron los artistas.

Tras conocerse la decisión de BTS, el consejero delegado de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr., ha publicado un comunicado en Instagram en el que admite que le "entristece" conocer la postura del grupo, aunque afirma que la entiende y la respeta.

BTS en la media parte de la final del Mundial / EPC

"Quiero aclarar algo que parece estar perdiéndose en la conversación. La categoría de Pop Asiático fue creada para celebrar la profundidad, la diversidad y el extraordinario crecimiento del pop procedente de Asia. El espíritu de esta nueva categoría es poner el foco sobre estos importantes artistas. Más categorías significan que el trabajo de más artistas es reconocido. Nunca se trata de dividir, sino de ampliar quién es reconocido por nuestros 15.000 votantes", ha indicado.

La decisión de BTS llega en pleno regreso del grupo tras completar sus siete integrantes el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Su quinto álbum de estudio, 'ARIRANG', publicado en marzo de este año, debutó en el número uno del Billboard 200 con 641.000 unidades equivalentes vendidas en su primera semana.

El septeto acumula cinco nominaciones a los Grammy, entre ellas tres consecutivas a Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo por 'Dynamite', 'Butter' y 'My Universe', junto a Coldplay. Además, actuó en las ceremonias de 2021 y 2022, convirtiéndose en uno de los principales reclamos internacionales de la gala.

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Con esta decisión, BTS se suma a otros artistas como Drake, The Weeknd o Morgan Wallen, que en los últimos años también optaron por no presentar sus trabajos a los Grammy en desacuerdo con el funcionamiento o los criterios de los premios.