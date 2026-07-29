La mitología y los escenarios oníricos de Modest Cuixart protagonizan la exposición del Thyssen de Sant Feliu de Guíxols

Modest Cuixart es este año el protagonista del Espacio Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, que conmemora el centenario del nacimiento del artista con una exposición en la que dialoga con una veintena de creadores. Un total de cincuenta obras, de las que 33 son de Cuixart, establecen conexiones en una muestra que recorre su trayectoria y refleja el interés del artista por las formas, los paisajes, los colores, los personajes mitológicos y el universo onírico. La exposición ha sido comisariada, un año más, por Pilar Giró.

En total, 33 de las pinturas pertenecen a Cuixart y proceden de diversas colecciones, entre ellas la del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), que conserva un importante fondo del artista, así como de otros museos como los Carmen Thyssen de Málaga y Barcelona o el Museo de Arte de Girona. Entre las piezas expuestas hay obras que llevaban más de 30 años sin mostrarse al público y que ahora dialogan con creaciones de artistas como Olga Sacharoff, Francesc Miralles, Lluís Graner, Modest Urgell, Joan Cardona, Eliseu Meifrèn o Emili Grau.

Bajo el título 'Vínculos. Cuixart conversa con la Colección Carmen Thyssen', el espacio también acoge otras seis exposiciones dedicadas a disciplinas como la escultura o la cerámica, con obras de Samuel Salcedo, Pepa Poch, Eulàlia Ramon, Montse Lozano, Rosa Agenjo y Aleph/Estèsia, todos ellos vinculados a Sant Feliu de Guíxols. Estas propuestas se distribuyen entre la plaza y los jardines del Monasterio. La inauguración tendrá lugar hoy a las 20.00 horas y la muestra podrá visitarse hasta el 18 de octubre.

Lenguajes y formas

El recorrido expositivo de este año no está concebido para seguir un orden concreto y reúne 33 cuadros de Modest Cuixart pertenecientes a distintas etapas de su trayectoria. Estas obras dialogan con piezas de artistas de los siglos XVIII, XIX y XX, además de creadores contemporáneos como Pepa Poch.

Más allá de las obras recuperadas, la exposición incluye piezas especialmente representativas de Cuixart como 'El Pescallunes' (1949), que hasta hace unos meses formaba parte de una muestra sobre Mercè Rodoreda en el MACBA. En esta ocasión dialoga con 'Platja', de Modest Urgell.

El lenguaje onírico protagoniza una de las salas, donde formas cambiantes y en constante metamorfosis conviven en grandes obras del artista como 'El Mag Barrok' (2002) o 'Metamorfosi del Faune' (1971). La mitología también ocupa un lugar destacado con obras como 'Helena' (1974), en la que Cuixart representa una moderna y colorida Helena de Troya, enfrentada en diálogo a 'Señorita en el balcón', de Emili Grau.

El vínculo entre 'El Pescallunes' de Cuixart (izquierda)y 'Platja' de Modest Urgell (derecha) en la exposición / Gemma Tubert/ACN

Pilar Giró, comisaria de cuatro de las exposiciones de este año, ha asegurado que la muestra sobre Cuixart representa «una oportunidad para enseñar piezas que hace muchos años que no se ven» y que los vínculos establecidos con otros artistas buscan «dotar de contemporaneidad a la pintura del siglo XIX mediante el lenguaje de vanguardia de Cuixart en el siglo XX». Asimismo, ha destacado el carácter pedagógico de la exposición, concebida para un «amplio abanico de públicos». Según ha explicado, el punto de partida del proyecto ha sido la voluntad de «homenajearlo y devolverle todo lo que él me dio».

La comisaria conoció a Cuixart en el verano de 1993 y mantuvo una estrecha relación con él hasta su fallecimiento, en 2007. Durante ese tiempo desarrollaron diversos proyectos, entre ellos un libro de artista inédito que ahora se expone por primera vez. En este sentido, Giró asegura que la muestra pretende reflejar la forma de trabajar del pintor, que siempre defendía la necesidad de «buscar la unidad dentro de la diversidad».

Por su parte, la directora de la Fundación Cuixart, Sílvia Arnau, ha subrayado la importancia de las obras recuperadas. «Hay piezas muy importantes rescatadas de diferentes colecciones de museos de Catalunya que no se habían mostrado desde hacía 20 o 30 años», ha afirmado. Se trata de obras de finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta que permanecían almacenadas en depósitos, una decena de ellas procedentes del MACBA. Ahora pueden contemplarse en el espacio Geografía humana, una de las salas temáticas de la exposición.

La obra 'Gitana amb nen en braços' (1929) de Joan Cardona forma parte de la exposición / Gemma Tubert/ACN

El alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, ha destacado el «paso adelante» que supone el concepto de Monasterio de las Artes, así como el equilibrio entre artistas locales e internacionales presente en la muestra. Por su parte, el responsable de conservación de la Colección Carmen Thyssen, Guillermo Cervera, ha puesto en valor el compromiso de la baronesa Thyssen con el municipio y ha asegurado que las exposiciones siempre han buscado «ir más allá» y contar con una «identidad propia».

La última obra de Cuixart

Una de las salas de la exposición alberga el libro inédito 'Geometría de la ola', una oda al Mediterráneo con ilustraciones y poemas realizados conjuntamente por Cuixart y Pilar Giró, publicado en 2005. «Cuixart quería que hiciéramos un proyecto en el que pudiéramos hablar de artista a artista y por eso también existe una faceta mía como poeta», ha explicado Giró.

La obra está concebida sobre varias láminas de papel color crema, con ilustraciones de Cuixart realizadas sobre papel negro artesanal. Fue el último trabajo del artista antes de su fallecimiento en 2007.

El futuro del Museo Thyssen

Durante una comparecencia ante los medios, el alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, ha anunciado que a principios de agosto habrá novedades sobre el futuro Museo Thyssen que se proyecta para la ciudad, entre ellas la licitación del proyecto.

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Motas ha explicado que el concepto del Monasterio de las Artes continúa tomando forma gracias a las diferentes exposiciones impulsadas este año y que esta iniciativa también se extiende a otros espacios del conjunto monumental, como los jardines del monasterio.