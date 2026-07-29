De Marvel a Auschwitz: el cómic que rescata la historia del español que sobrevivió a tres campos nazis

Jose F. Albelda es arqueólogo e historiador. Desde hace más de una década, sus campos de estudio incluyen la Guerra Civil, la dictadura franquista y la deportación de españoles a los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En el ámbito castellonense, es autor, entre otras obras, de Vila-realenses en el infierno nazi (Ajuntament de Vila-real, 2022) y Los 27 de Mauthausen (Ediciones Intrépidas, 2023). También ha coordinado memoriales democráticos y numerosos actos de homenaje a los deportados españoles.

Nos reunimos con él en un edificio del centro de Castellón, concretamente en el estudio de su compañero inseparable en esta nueva aventura, Sergio Meliá. Dibujante e ilustrador, Meliá ha publicado su obra en Estados Unidos, España y Francia. A lo largo de su trayectoria ha trabajado géneros como el cómic fantástico, erótico, de superhéroes e infantil para firmas internacionales como Marvel, Disney y Glénat Benelux, así como para editoriales como Image Comics, Malibu y Random House. También ha ejercido como ilustrador publicitario.

«Descubrí los dibujos de Sergio hace unos ocho o nueve años a través de las redes sociales. Después me interesé por su trayectoria y, cuando lo conocí en persona y me enseñó más trabajos, supe que algún día teníamos que hacer algo juntos», cuenta Albelda.

Una historia en viñetas

Hace dos años surgió esa posibilidad. Ambos se propusieron llevar al cómic la historia de Amadeo Alagarda Ballester (1915-2004), un vecino de Nules que sufrió los horrores de la Guerra Civil española y del exilio republicano. Como consecuencia de su participación en el Ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial, fue deportado primero a campos de clasificación de prisioneros de guerra y, posteriormente, a tres de los campos de concentración más infames del sistema nazi: Auschwitz, Mauthausen y Gusen.

A la pregunta de por qué contar esta historia a través del cómic, Meliá responde: «El tebeo es una herramienta pedagógica increíble: gusta a los jóvenes y engancha a los adultos. La combinación de imagen y texto reduce la barrera inicial del lector joven, tan acostumbrado a lo visual. Al mismo tiempo, nos atrapa por su capacidad empática, porque nos permite ponernos en la piel del personaje, y tiene la capacidad de enseñarnos».

Cuando se les pregunta por qué eligieron a Amadeo, es Albelda quien toma la palabra: «Amadeo nació en Nules, pero podría haber nacido en cualquiera de nuestros pueblos. Si nosotros hubiéramos nacido hace cien años, podría haber sido perfectamente nuestro vecino. Era una persona normal y corriente, un joven con ideales, sentido de la justicia y compromiso con la libertad. Contra todo pronóstico y a pesar de su juventud –se alistó voluntario para defender la Segunda República con solo 21 años–, fue capaz de sobrevivir a una de las mayores barbaries que conoció la humanidad en el siglo XX. Por eso es necesario contar su historia: porque nos muestra lo peor y lo mejor del ser humano».

Sergio Meliá es un reconocido dibujante e ilustrador. / MANOLO NEBOT

En la historia de Alagarda están presentes de manera permanente la muerte, la desesperación y la barbarie, pero también la vida, la esperanza y la lucha por la supervivencia. «Se trata de que las nuevas generaciones no olviden lo que tuvieron que sufrir nuestros bisabuelos para que hoy podamos disfrutar de las libertades y las democracias europeas», añade el historiador.

Rigor histórico

En un mundo hiperconectado, en el que cada día resulta más difícil distinguir las noticias verdaderas de las falsas, el rigor histórico es imprescindible. Por ello, Un cielo sin estrellas es una novela gráfica basada en las propias vivencias de Alagarda y en la abundante documentación localizada en numerosos archivos internacionales, además de la aportada por la familia del deportado. La obra prescinde de juicios de valor y del morbo innecesario, pero muestra toda la crudeza de aquel contexto.

«Aunque es un tebeo dirigido principalmente a un público juvenil, no nos hemos cortado un pelo», admite el ilustrador, encargado de trasladar aquel horror a las viñetas.

Palabras, trazos y memoria

Si el tebeo fuera un ser humano, Albelda aportaría el esqueleto y Sergio, los músculos y la piel. Entre los dos, palabra a palabra y trazo a trazo, insuflan alma a una historia de superación frente a la adversidad en uno de los peores contextos históricos imaginables.

No se trata únicamente de relatar la historia de un español en los campos nazis, sino de conseguir que esta sirva para dar voz a los cerca de 10.000 republicanos españoles que sufrieron aquel horror, de los cuales casi 4.500 no lograron sobrevivir.

Un proyecto en su recta final

En la actualidad, tras un largo proceso de documentación, escritura del guion, creación de personajes y definición de los ejes que vertebran la novela gráfica, el proyecto se encuentra en una fase muy avanzada.

«En los últimos meses hemos acelerado el ritmo de trabajo. Calculamos que, en septiembre, el tebeo estará prácticamente terminado. Entonces ajustaremos los textos y el trabajo entrará en imprenta», señala Meliá.

Sergio Meliá y Jose F. Albelda en el estudio del dibujante castellonense. / MANOLO NEBOT

Los plazos mandan en este tipo de proyectos editoriales. Los autores cuentan con el compromiso del Ayuntamiento de Nules, mientras que el rigor histórico de la novela está avalado por la Amical de Mauthausen, institución de referencia para el conocimiento y la divulgación de esta parte de nuestra memoria democrática.

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El proyecto cuenta, además, con la supervisión y el apoyo de Richard Alagarda, hijo de Amadeo y residente en Castres, Francia. La obra ya tiene también una editorial asignada para llevarla a buen término.