Cine
Guitarricadelafuente, protagonista absoluto del cartel de 'La bola negra', la nueva película de Los Javis
'La bola negra', la nueva película de Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi), tenía ya fecha de estreno (25 de septiembre), tráiler e incluso primeros reconocimientos (mejor dirección ex aequo junto a Pawel Pawlikowski en el Festival de Cannes), pero le faltaba cartel oficial. Este miércoles la producción de Movistar Plus y Suma Content en coproducción con El Deseo y Le Pacte y con la participación de Atresmedia, ha presentado la imagen, en la que se puede ver al cantante (y ahora también actor, pues es su debut) Guitarricadelafuente sobre las ruinas de la estatua de San Sebastián. El músico es el único intérprete que aparece en el cartel de una película que cuenta con un elenco que incluye a Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close.
En España ‘La bola negra’, que toma su título de una obra inacabada de Federico García Lorca y narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas "ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia", se estrenará en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y llegará a las salas de cine el 25 de septiembre.
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