La futura compañía nacional de danza de Catalunya recoge aplausos (y dudas): "Debe ser un plus que no tape el poco tejido que tenemos"

Pese a todas las incógnitas y preguntas sobre el modelo de la primera compañía nacional de danza de Catalunya -nombre que, por cierto, no es definitivo-, la noticia de su creación, avanzada por EL PERIÓDICO el pasado fin de semana, ha generado optimismo en la mayoría del sector. Históricamente no ha sido fácil hallar consensos en el mundo del baile. Este proyecto, impulsado por la Generalitat, ha sido largamente anhelado por las escuelas de danza, que llevan años viendo como sus bailarines emigran en busca de un trabajo estable en el extranjero, y ahora aplauden la nueva compañía nacional de danza que tendrá su 'casa' en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC).

Como ya informó EL PERIÓDICO esta iniciativa será una realidad una vez se firme el nuevo contrato programa 2027-2030. Crearlo llevará su tiempo, aunque la creación de esta compañía no es un proyecto faraónico. Entre 15 y 20 bailarines, aproximadamente, la formarán, según se desprende de los contactos que han mantenido representantes de las instituciones públicas dependientes de la Generalitat con el sector. A nadie se le escapa que para poderla acoger habrá que ajustar los espacios del TNC para poder acomodar al conjunto, que, entre otras, requerirá de sala de ensayo, vestuarios... El proceso para escoger un responsable, el equipo técnico y a los bailarines también requerirá tiempo. La profesión vive la notica como un reconocimiento y, en general, la aplaude a tenor del sondeo realizado por este diario con algunos de sus agentes. Pero también genera dudas.

'Opening night', premiada obra de La Veronal estrenada con éxito en el TNC. / MAY ZIRCUS

"Es una muy buena noticia", afirma Sandra Barroso, presidenta de la Associació de Ballarins Professionals de Catalunya (APDC). "Tener una compañía nacional de danza reforzará el sector y nos dará más visibilidad", añade, mientras apunta que debe "ser un plus que no tape nada del poco tejido de danza que tenemos". A Barroso le preocupa cómo y de qué manera se va a construir esta nueva compañía. "Todo el mundo ha de tener voz e ir de acuerdo: tanto el Mercat de les Flors como la Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya (ACPDC) y nosotros". De momento, ya han mantenido algún encuentro con Joan Francesc Marco, presidente del Consejo de Administración del TNC, y esperan poder hacerlo también con Josep Maria Mestres, elegido el mes pasado como nuevo director artístico de teatro, situado junto a Glòries y al lado del Auditori.

"Celebramos que haya una compañía pública de danza. Queremos que haya salarios dignos, remuneraciones justas y carreras que garanticen estabilidad a los bailarines", afirma. Pero le gustaría saber cómo se elegirá a la dirección artística del proyecto y cómo serán los procesos de selección de los miembros de la compañía. "Ha de haber transparencia y criterios claros en las convocatorias, tanto a la hora de seleccionar a los bailarines como a los coreógrafos y creadores." En su opinión: "Hemos de construirla entre todos los diferentes agentes del sector para fortalecer el ecosistema de la danza catalana porque tenemos muy buenos creadores y bailarines".

Los fondos públicos

Nadie quiere que la compañía reste fondos púbicos al sector, ni que cree competencia con los conjuntos que ya existen. Esa es una importante línea roja. "La realidad es que ninguna compañía independiente hoy como La Veronal o Mal Pelo podrán pagar un sueldo a 20 bailarines", señala Roberto G.Alonso, presidente de la Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya (ACPDC). "No podemos estar a favor o en contra sin haber visto el proyecto definitivo", advierte. A G. Alonso le gustaría saber "cómo será esta compañía, qué implica y cuánto costara" y, al mismo tiempo, le preocupa "que se apueste más por contar por coreógrafos de fuera que de aquí, como hemos visto en IT Dansa", añade respecto a la compañía de posgraduados del Institut del Teatre, un centro público dependiente de la Diputació de Barcelona.

'Faula', de Roser López Espinosa, estrenado en el Mercat de les Flors. / Tristan Pérez-Martín

Tampoco ve claro lo de que tenga la sede en el TNC. "Cuando yo estrené 'Loneliness' en la Sala Tallers no teníamos espacio donde ensayar. Tuvimos que ir a la Fabra i Coats. La Tallers no es un espacio adecuado. Le falta insonorización, calefacción, aire acondicionado. Arreglarlo y acondicionar un espacio para la compañía costará dinero", sentencia el presidente de la ACPDC.

La veterana Marisa Yudes, presidenta de la Associació d'escoles de dansa autoritzades (AEDA), lleva años reuniéndose con las instituciones para impulsar una compañía estable de danza. Para ella "es una deuda que Catalunya tenía con la danza". Respecto a cómo debería ser, ella pide dos cosas. Por un lado, que "un 65% de los bailarines y el equipo técnico sean catalanes". Por otro, "que se respeten las puntas porque, evidenemente, habrá danza contemporánea, pero la clásica ha de tener también su lugar en esta compañía".

En el Parlamanet desde 2023

En varias ocasiones se ha estudiado la posibilidad de tener una compañía público. La última empezó en septiembre de 2023, cuando el Parlament aprobó estudiar la creación de un Cos Nacional de Dansa de Catalunya para dar salida profesional al talent local formado aquí y garantizar una presencia estable de giras y producciones. El documento señalaba la necesidad de buscar conexiones con centros públicos que programan danza como el Mercat de les Flors, el Gran Teatre del Liceu y el Teatre Nacional de Catalunya. Y lo más importante: buscar la manera de asegurar una dotación presupuestaria estable. Establecer vínculos con circuitos internacionales era otro punto a estudiar. Antes de que acabe el año, el TNC debe presentar su plan para dar forma a una compañía que marcará un antes y un después en Catalunya.

También los centros de enseñanza púbicos que forman bailarines profesionales están encantados con la noticia. "De primeras, este proyecto me parece fantástico. Necesitamos tener este tipo de compañías estables públicas porque nos permitirán otro tipo de producciones y ser ambiciosos. El trabajo de 'freelance' no contribuye a crear un tejido como lo hace una compañía de este estilo", comparte Jerónimo Forteza Ramos, docente de danza clásica en el Intitut Escola Artístic Oriol Martorell, único centro de formación profesional de danza que sostiene la Generalitat. En 2022 salió la primera generación que cursó el ciclo entero, desde Primaria a Bachillerato y hasta el Grado Profesional. Una gran parte de sus alumnos se van al extranjero al acabar como ocurre en el Institut del Teatre, el otro centro público que acoge el Conservatori Profesional de Dansa y la compañía IT Dansa de posgraduados.

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Para todos los futuros bailarines de Catalunya, los que están en proceso de serlo, los que trabajan aquí o han emigrado en busca de perseguir el sueño de vivir de la danza, la nueva compañía del TNC es una fantástica noticia siempre y cuando sume. El sector lleva años luchando por tener más visibilidad y bolos y este otoño aprobará también del III Pla d'Impuls a la Dansa 2027-2030, que coincidirá con el cierre por obras de reforma en el Mercat de les Flors, epicentro de danza contemporánea en Barcelona, entre 2027 y 2029. "Era abslutamente necesaria una compañía nacional. Pero lo ideal sería que tuviera 40 bailarines, con menos de 20 es un grupo", opina Marta Almirall, veterana coreógrafa.