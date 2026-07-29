El talento chino llega al Grec con un espectáculo de danza que conecta el cuerpo y el sonido

El Grec 2026 Festival de Barcelona presenta el espectáculo de danza '16 & 17' de la compañía china TAO Dance Theatre. La propuesta, que podrá verse en el Teatre Grec los días 30 y 31 de julio, reúne dos piezas que profundizan en la exploración del cuerpo humano y el movimiento para ofrecer a los espectadores experiencias sensoriales. Tao Ye, fundador y coreógrafo de la compañía nacida en Pekín en 2008, ha explicado que lo más valioso de su trabajo es la conexión entre los seres humanos: "Hay que encontrar el equilibrio entre las diferentes individualidades, algo que vale la pena ir investigando. Toda mi obra proviene del cara a cara con los bailarines".

Las dos piezas del espectáculo llevan por título cifras, en referencia a la cantidad de bailarines en escena, y no palabras, con el objetivo de que los espectadores lleguen al teatro sin expectativas y sean incapaces de intuir o imaginar el contenido y los elementos de la obra. "La temática de la serie numérica es poder investigar cómo nuestro cuerpo se mueve. ¿Por qué no voy a poder utilizar números en mis piezas? Esto también pasa en la música clásica. Da igual si es música o danza, podemos desprendernos de la narrativa y apreciar únicamente la belleza", ha detallado el coreógrafo.

Constante transformación

Para Tao Ye, cada espectáculo supone un nuevo comienzo y una manera de afrontar el cambio, ya que considera que las personas están en constante transformación. Cada creación nace del propio cuerpo, al que define como "nuestro gran tesoro" y que es, subraya, su principal fuente de inspiración.

En el caso de '16', esta es la decimoquinta creación de la serie numérica del bailarín. La obra pone en escena a 16 bailarines conectados en una secuencia lineal donde fluyen, giran y proyectan ondas de energía ondulante. Aquí se centra en el movimiento de la cabeza y la columna vertebral, presentada como el centro del cuerpo. En '17', se toma como punto de partida el sonido, que marca los pensamientos y los movimientos de los 17 bailarines, ya que las fluctuaciones y la linealidad del sonido no son solo auditivas sino también físicas: "No podemos ver el sonido porque es invisible, pero lo podemos sentir. Todos tenemos un cuerpo y quiero que sea el elemento que interconecte todos los lenguajes".

Para Tao Ye, la danza es un "arte filosófico" porque los bailarines de la compañía tienen que aprender a bailar desde el principio: "A los diez años es cuando empezamos a bailar, porque es cuando comenzamos a dialogar con nuestro cuerpo y, por tanto, lo que establecemos es un diálogo con originalidad". Según el coreógrafo, el baile no es un arte que se tenga que comprender ni explicar. "Lo más importante de la danza -asegura- es ese deseo que tenemos de que el público pueda captar la energía que hay detrás y que pueda sentir".