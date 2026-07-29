BTS no se presentará a la próxima edición de los premios Grammy tras la polémica por las nuevas categorías

BTS, el supergrupo de K-pop, ha anunciado que no se presentará a la próxima edición de los premios Grammy después de la polémica creación de cinco nuevas categorías (Mejor interpretación de pop asiático, Mejor interpretación de R&B en dúo o grupo, Mejor interpretación vocal de pop tradicional, Mejor álbum de Folk tradicional, Mejor canción latina), decisión que llega tras el gran año latino gracias a Bad Bunny y el auge del género que lidera la gran 'boy band' de Corea del Sur. Las candidaturas se han leído como una manera de segrerar (y beneficiar al pop anglosajón) en vez de, como vendió la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, reflejar "el extraordinario crecimiento que se ve en la música" y destacar "la amplitud de la industria musical de hoy y de los numerosos géneros, oficios y creadores que la moldean".

"Hemos decidido no presentar nuestra música para su consideración en los Grammy este año. Esperamos que nuestra música sea escuchada y apreciada por lo que es, en lugar de ser categorizada por región o idioma. Agradecemos a ARMY y a todos los que siempre nos han apoyado", han compartido en las redes sociales los siete miembros de la banda (RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook), que en 2026 han publicado 'Arirang' tras cuatro años sin lanzar nuevo álbum al estar cumpliendo el servicio militar.

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La sonada renuncia llega en medio de su exitosa gira mundial y 10 días después de su participación en el 'show' de la final del Mundial. BTS, que ha sido nominado en varias categorías en el pasado sin lograr nunca una estatuilla, se presumía como una de las bandas favoritas en la ceremonia de entrega de los Grammy, que se celebrará el 7 de febrero de 2027.