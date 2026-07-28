Katharina Wagner presenta en Barcelona la "excepcional" gira española de la orquesta de Bayreuth

Katharina Wagner, directora del Festival de Bayreuth, se ha desplazado expresamente desde la ciudad alemana hasta Barcelona para presentar la primera gira española de la orquestra del prestigioso certamen -compuesta por 95 músicos- organizada con motivo del 150 aniversario de la cita wagneriana, que coincide con los 40 del Festival de Perelada. Pablo-Heras Casado, director granadino que dirigirá una nueva producción del 'Anillo' en 2028, llevará la batuta en los conciertos con un repertorio de fragmentos de la impresionante tetralogía operística que interpretarán tres grandes solistas wagnerianos: la soprano Catherine Foster como Brünhilde; el tenor Klaus Florian Vogt como Siegmund y Segfried; y el bajo barítono Nicholas Brownlee como Wotan.

"La gira española de la orquesta de Bayreuth es algo excepcional", ha reconocido Wagner, directora de escena y bisnieta del creador de óperas tan famosas como 'Parsifal', 'Lohengrin' y la tetralogía del 'Anillo'. En su primer 'tour', interpretarán fragmentos de esta última en los conciertos. El primero será en el Palau de la Música de Barcelona (29 de agosto) y conmemorará los 40 años del Festival de Perelada. Después seguirán el tour por el Festival Internacional de Santander (31 de agosto), Teatro de la Maestranza de Sevilla (2 de septiembre), Teatro Real de Madrid (3 de septiembre) y Palau de la Música de Valencia (6 de septiembre). Las entradas están volando, cuentan, así que mejor darse prisa si uno quiere vivir de cerca la experiencia de disfrutar de estos músicos.

Katharina Wagner, la bisnieta del histórico compositor alemán, junto al director del Festival de Perelada, Oriol Aguilà, y el director artístico del Teatro Real, Joan Matabosch, durante la presentación de la gira de la orquesta del Festival de Bayreuth, que arrancará en el Palau de la Música de Barcelona. / Andreu Dalmau / EFE

'La entrada de los dioses en el Walhalla' de 'El oro del Rin', 'El adiós de Wotan' y 'La cabaldata de las valquirias' de 'La valquiria', 'Los murmuros del bosque' y la 'Marcha fúnebre de 'Siegfried', y la escena ginal de 'El ocaso de los Dioses', trasladarán a los oyentes al universo wagneriano interpretados por grandes especialistas de una orquesta formada por músicos de las mejores formaciones del Alemania y Europa en la que hay varios españoles. Sus salidas de la colina verde son escasísimas y se planean con años de antelación.

Sonido único

Evidentemente, estos especialistas en Wagner ofrecerán un concierto excepcional, pero el sonido nunca será como el del teatro de Bayreuth que Wagner hizo construir. "Es único porque el foso está tapado", ha recordado Wagner. Y ha confesado que "los músicos están felices de venir a España a tocar y salir del foso de Bayreuth, donde están a 41 grados". Ha comprobado que la pasión por su bisabuelo en nuestro país es enorme. "A los españoles les encanta la música de Wagner". Especialmente en Barcelona, donde el Festival de Bayreuth ya ha venido en dos ocasiones, ambas en el Liceu. En 1955 -cuando vinieron los cantantes del festival, pero no la orquesta, pues fue la Bamberg quien vino en la primera salida histórica del festival de su sede alemana trayendo escenografías y obras como 'Parsifal', 'Tristán e Isolda' y 'La valquiria'. La segunda en 2012 sí contó con todos, los cantantes, la formación de Bayreuth y el coro para interpretar en versión concierto 'El holandés errante', 'Lohengrin' y 'Tristán e Isolda'. En ambas ocasiones su presencia en Barcelona fue todo un acontecimiento.

"Es muy importante que las nuevas generaciones se interesen en la ópera, no solo en Wagner"

El origen de esta gira está en la idea de Oriol Aguilà, director del Festival de Perelada, de volver a invitar a Catalunya a la orquesta y cantantes de Bayreuth. La coincidencia de la celebración del 150 aniversario de la cita alemana y de 40 de la del Empordà -que por fin recuperará de nuevo su escenario al aire libre en los jardines- hizo posible poner la primera piedra de esta gira: un concierto en el Palau de la Música Catalana. El Liceu está de parada técnica a final de agosto, así que Peralada se alió con el Palau para coproducir el concierto consciente de la pasión wagneriana que se respira en el auditorio del Orfeó Català. Wagner tiene una presencia muy importante y muy visible en su escenario donde destaca en el escenario un busto del compositor y una escultura de las valquirias.

Respecto al futuro del festival de Bayreuth, su directora señaló: "Hoy en día a nosotros no nos hace falta luchar por la libertad artística. Sí lo hacemos, y mucho, por el dinero". A partir de la próxima temporada apostarán más por la nuevas creaciones que por las reposiciones. "Estrenaremos dos cada año y estarán menos años programadas. No es ningún secreto que al público le gusta ver cosas nuevas".

Ya se han anunciado los primeros títulos: 'Lohengrin', con el debut del joven director Tarmo Peltokoski y Ilaria Lanzino (dirección de escena) y 'Parsifal' Christian Thielemann (música) y Ersan Mondtag (escena). "También hacemos énfasis en los programas educativos. Es muy importante que las nuevas generaciones se interesen en la ópera, no solo en Wagner. Queremos acercar el público infantil y juvenil al mundo de la música". Sus ganas de abrir el festival de Bayreuth al mundo también están detrás de la primera gira española, un verdadero acontecimiento mundial.