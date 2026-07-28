Girona, un gran plató cinematográfico: cómo la ciudad se convierte en 'Juego de Tronos' o 'Tomb Raider'

Girona está inmersa estos días en el rodaje de la película 'Enredados' y, a raíz de las producciones que acoge la ciudad, hace tiempo que, más allá de ser un destino turístico, también se ha convertido en un gran plató cinematográfico. La ciudad ha cautivado a productoras de todo el mundo, que han encontrado en ella unos escenarios idóneos para sus rodajes. Esto ha permitido ver Girona convertida en la Francia del siglo XVIII durante el rodaje de 'El perfume' (2005), en reinos de fantasía o en otros escenarios ficticios. Una relación entre Girona y el cine que viene de lejos.

Sin embargo, el punto de inflexión entre la ciudad y las productoras llega con la creación de la Girona Film Office, entre 2007 y 2008. Según el concejal de Cultura, Quim Ayats, aquel momento supuso un cambio en la relación con las producciones, ya que "hay un salto al principio, en 2007-2008, cuando entra en funcionamiento la Film Office". Desde entonces, la actividad se ha mantenido estable, pero han sido las grandes producciones internacionales, como 'Juego de Tronos', 'Tomb Raider' o ahora 'Enredados', las que han hecho más visible esta realidad.

Rodaje de 'Juego de Tronos' en Girona, el 3 de septiembre de 2015. / Joan Castro / Iconna

El nexo entre las productoras

A pesar de los grandes rodajes, todas las producciones que pasan por Girona tienen un punto en común: la Girona Film Office. Este servicio municipal permite coordinar a las productoras con el Ayuntamiento, ya que acompaña los proyectos y coordina las distintas áreas municipales implicadas. "La función de la Film Office es una coordinación transversal cuando hay rodajes", explica Ayats, quien recuerda que estas actividades afectan a diferentes servicios municipales y que, por este motivo, "hacen necesaria esta figura".

El proceso comienza cuando los localizadores profesionales contactan con la Film Office para presentar sus proyectos. A partir de ahí, si la propuesta avanza, se inicia una preparación que, en el caso de las grandes producciones, puede empezar muchos meses antes del rodaje. "Ya hay mucha gente trabajando en la ciudad antes de que esto llegue a ocurrir; desde enero están con ello", asegura Ayats. Dentro de esta coordinación, uno de los objetivos es garantizar el respeto por el patrimonio. "Hay algo sagrado, que es tratar con el máximo cuidado todo el patrimonio de la ciudad", subraya.

Aunque las grandes producciones son las que tienen mayor repercusión, la Film Office gestiona cada año decenas de proyectos de distintos formatos. Según datos del Ayuntamiento, durante 2025 se autorizaron 80 producciones: 56 rodajes y 24 sesiones fotográficas. De ellas, 41 corresponden al plató audiovisual de El Modern y 39 a espacios de la vía pública, especialmente en zonas como la Catedral, la Pujada de Sant Domènec, el Call Jueu o el Pont de las Peixateries Velles.

Rodaje de 'Enredados' en Girona / Marc Martí

La tipología de las producciones es diversa e incluye anuncios publicitarios, programas de televisión, ejercicios académicos, videoclips y nuevos formatos digitales. Por ello, Ayats defiende que la Film Office no debe entenderse únicamente como una herramienta para atraer grandes proyectos, sino también como un servicio importante para gestionar todas aquellas actividades que consolidan el ecosistema audiovisual de la ciudad. "No solo están las grandes producciones; el resto de producciones también son importantes", sostiene.

Aunque las grandes productoras de Hollywood no pagan tasas al Ayuntamiento, el impacto económico es una de las consecuencias más visibles de los grandes rodajes. En el caso de 'Tomb Raider', el retorno fue de unos 1,5 millones de euros y se espera que 'Enredados' tenga un impacto similar. Aun así, Ayats asegura que "el retorno que nos gusta es en estos dos sentidos: para el ecosistema cultural de la ciudad y por el retorno, la implicación y los servicios profesionales que se puedan utilizar de la ciudad".

Rodaje de 'Juego de Tronos' en Girona, el 3 de septiembre de 2015. / Joan Castro / Iconna

En este sentido, pone en valor la participación de profesionales y empresas locales, desde el sector audiovisual hasta servicios como fontaneros, arquitectos o técnicos especializados. "Lo que es directo tiene un impacto directo que ya podemos imaginar, pero ese impacto de los servicios y de los profesionales también es muy importante", afirma, al tiempo que destaca la relación con centros formativos como el ERAM y el CIFOG, que considera "una parte fundamental porque son espacios educativos que forman parte de este ámbito" y porque los rodajes permiten conectar la formación con el mundo profesional.

La controversia con los vecinos

La llegada de grandes producciones, sin embargo, también genera afecciones, especialmente entre los vecinos del Barri Vell. Ayats reconoce que estos rodajes "alteran el día a día de quienes tienen una afectación directa e intentamos, con todos los esfuerzos, minimizarlo al máximo", pero defiende que es necesario encontrar un equilibrio entre reducir las molestias y aprovechar los beneficios que aportan.

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El concejal recuerda que en anteriores producciones participaron entidades culturales de la ciudad, pero insiste en que "Girona ni es ni debe ser nunca un escenario permanente". En esta línea, el Ayuntamiento estudia posibles medidas, como recuperar la aplicación de tasas de ocupación para las grandes producciones, aunque considera que es necesario analizar el conjunto del impacto que generan: "Como toda actividad, tiene elementos positivos y negativos, y lo que debemos hacer es minimizar los negativos y maximizar los positivos", concluye Ayats.