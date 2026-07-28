Trajes originales, maquetas y autógrafos del universo 'Star Wars': una exposición reúne en Barcelona más de 150 piezas de coleccionista

Una exposición reúne en Barcelona piezas originales del universo 'Star Wars', procedentes de una de las colecciones privadas más completas de Europa, se podrá ver hasta el 22 de septiembre de manera gratuita en Casa Cupra Raval. Está comisariada por Alfredo Calles, coleccionista y apasionado de la saga, quien ha dedicado años a reunir una colección con objetos y materiales de las películas para compartirla con otros seguidores. En la muestra se pueden encontrar entre 150 y 200 piezas de distintos tamaños y precios, como figuras a tamaño real, bustos, dioramas, naves, objetos de colección, piezas que fueron utilizadas en los rodajes de las películas y otros elementos que han convertido este universo galáctico en un fenómeno cultural atemporal.

Imagen de la exposición 'Rebels beyond the galaxy' en Casa Cupra Raval. / Casa Cupra Raval

Calles empezó a hacerse seguidor de la saga con el estreno de la primera película en 1977, ‘Star Wars: Episodio IV – Una nueva esperanza’, aunque él se considera un coleccionista “atípico”: “No soy un fan que se sepa todos los nombres ni todos los personajes, soy un coleccionista más interesado en las piezas y en su historia”. La muestra se ha concebido con el objetivo de que pueda ser disfrutada tanto por seguidores de la saga como por quienes nunca se han adentrado en este universo. El comisario ha expresado que la exposición está hecha “de un fan para que lo disfruten otros fans, pero también para la gente que quiera aprender y para que los que no son aficionados se conviertan en fans”.

Imagen de la exposición 'Rebels beyond the galaxy' en Casa Cupra Raval. / Casa Cupra Raval

Piezas variadas

Entre las piezas más destacadas se encuentran una serie de láminas firmadas por actores que aparecieron en las películas; un traje original de un guardia de honor rebelde que utilizó el actor Derek Lyons; un fragmento de la Estrella de la Muerte empleado en el rodaje de la primera película; un molde original usado para crear al personaje de Jabba el Hutt; un ‘storyboard’ firmado por el creador de efectos especiales Brian Johnson; una maqueta a tamaño real de la icónica escena de Han Solo en carbonita; unos binoculares fabricados con cristales de cámaras de la época que son una copia de los que lleva el personaje de Luke Skywalker; el autógrafo de David Santana, el primer actor español que participó en la saga; y diferentes objetos que se adquirieron para usarse en los rodajes que finalmente fueron descartaron, como piezas de nave o lámparas de decoración.

Noticias relacionadas

Calles se dedica al coleccionismo a tiempo completo, una afición que empezó alrededor de 2004, cuando dispuso del espacio y los recursos económicos para iniciar su colección privada, que actualmente conserva entre su hogar y un almacén. Debido a la falta de espacio, la selección expuesta en ‘Rebels Beyond the Galaxy’ representa solo una parte de una colección que según ha explicado él mismo, siempre está en constante evolución. Hasta la fecha, su colección ha pasado por Portugal, Arabia Saudí, las Islas Canarias y varias ciudades de España, pero su idea es poner fin a su carácter itinerante: “Me gustaría conseguir un sitio fijo para crear un museo permanente”.