La música de la Mercè 2026: 109 conciertos, de la clásica al hyperpop y de China a Senegal

Como es tradición, cuando la temporada de conciertos barcelonesa entra en la recta final antes de abrazar el (cada vez más relativo) paréntesis de agosto, la Mercè presenta la programación que servirá de pórtico oficioso del nuevo curso musical: en esta ocasión, serán 109 actuaciones (todas gratuitas) distribuidas en cinco días (del miércoles 23 al domingo 27 de septiembre) y en 16 escenarios repartidos por toda la ciudad. La nómina de espectáculoss reúne artistas procedentes de una treintena de países y abarca todos los lenguajes musicales, de la clásica al rock experimental y de la habanera al hyperpop, con el propósito de reflejar "la diversidad cultural y la riqueza de acentos que definen la Barcelona de hoy", como apunta la responsable de Festes i Tradicions del Institut de Cultura de Barcelona, Anna Lleó.

Nombres como La Pegatina, Nacho Vegas, Els Amics de les Arts, Els Catarres, Pol Batlle, Luísa Sobral, Leire Martínez, Svetlana, Aterciopelados, Marco Mezquida, Giulia Valle, Teràpia de Shock, Sabor de Gràcia, María Terremoto, Gala i Ovidio y Minibús Intergalàctic destacan en una programación paritaria que dedicará atención especial al talento local emergente y que se servirá bajo las marcas Música Mercè, BAM y Acció Cultura Viva.

Cinco producciones propias

De los 34 conciertos que forman el cartel de Música Mercè, cinco son producciones propias concebidas expresamente para la ocasión. Es el caso de 'La Barcelona Flamenca', una propuesta dirigida por el periodista Luis Troquel y el guitarrista Chicuelo que reivindica el papel clave de la ciudad en la evolución del género; de la colaboración entre el pianista Marco Mezquida y el proyecto social Vozes para dar nueva vida al repertorio de Manuel de Falla en el 150 aniversario del nacimiento del compositor; de 'Havaneres i sons de mar', la personal aproximación a la canción marinera de la clarinetista y compositora Carola Ortiz; de 'Lo que se sabe invisible', un encuentro entre el folclore y la experimentación electrónica de la mano de Ana Rossi y Joana Queiroz, y del espectáculo del coreógrafo austriaco Marco de Ana, con un pie en el flamenco y otro en la 'performance'.

De Estados Unidos a Senegal y de Portugal a China, la pluralidad de acentos es la marca distintiva de una Música Mercè que desplegará sus actividades en el Teatre Grec, la Avinguda de la Catedral, el Passeig dels Til·lers del parque de la Ciutadella, la plaza de Sant Jaume, la sede del Distrito de Nou Barris (epicentro de la música sinfónica) y los Jardines del Doctor Pla i Armengol, además de la Avinguda de Maria Cristina y la playa del Bogatell que, como es habitual, acogerán la oferta de vocación más multitudinaria en los conciertos en colaboración con RAC105 (con artistas como Maria Jaume, Els Amics de les Arts, Els Catarres y Teràpia de Schock), Europa FM (Ivan Herzog, Paula Koops, Leire Martínez), Els 40 (Sexenni, Miki Núñez, Buhos) y Estrella Damm (Al·lèrgiques al Pol·len, La Pegatina, Svetlana).

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El BAM, por su parte, abre una nueva etapa bajo la dirección de Marta Mei y Aina Pociello, que, después de ganar el pasado mes de abril el concurso convocado por el Icub, han tenido apenas un mes y medio para cofeccionar una programación marcada por el riesgo y el descubrimiento que abarca desde el blues tuareg de Imarhan al rock psicodélico de Minibús Intergalàctic, pasando por el folk de vanguardia de Gala i Ovidio (Raül Refree y Aida Tarrío de Tanxugueiras), el ska de Les Testarudes y el pop de la portuguesa Maria Reis, entre una cuarentena de propuestas.