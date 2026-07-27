El Liceu de Barcelona cierra temporada con 282.000 espectadores y equilibrio económico

El Gran Teatre del Liceu ha cerrado la temporada 2025/26 con un balance económico positivo y un presupuesto de 55,8 millones de euros, 400.000 euros superior al del ejercicio anterior, así como una estructura de ingresos equilibrada, con un 51% de recursos propios y un 49% de aportaciones de las administraciones públicas, informa este lunes en un comunicado.

Durante la temporada, el teatro ha reunido a 282.000 espectadores, una cifra que supera los niveles previos a la pandemia y mantiene la tendencia de los últimos años. La programación, formada por 198 funciones y 44 títulos, ha registrado una ocupación media del 87%, con la ópera como principal reclamo, al congregar cerca de 170.000 asistentes y una ocupación del 85%.

Entre los espectáculos más exitosos destacan las nuevas producciones propias de 'Le nozze di Figaro', con una ocupación media del 93% y 29.600 espectadores en 14 funciones y 'Tristan und Isolde', con una ocupación media del 98%, con 5 de las 7 funciones 'sold out' y 15.700 espectadores. También ha generado gran interés 'L'elisir d'amore', uno de los títulos más vistos de la temporada. En total, 20 funciones colgaron el cartel de "entradas agotadas" o alcanzaron el lleno técnico.

La programación ha ofrecido 198 funciones en 44 títulos: 15 espectáculos de ópera, incluyendo óperas en versión concierto y microóperas, 4 espectáculos de danza, 14 conciertos y recitales y 11 propuestas del Petit Liceu, del que se celebra el 25 aniversario.

Público joven

El Liceu también ha reforzado su conexión con el público joven. El programa Liceu Under 35 ha superado por primera vez los 19.000 espectadores menores de 35 años, un 21% más que la temporada anterior, mientras que este segmento ya representa el 26% del público total del teatro. Agotaron localidades las cinco representaciones de 'Balkan Erotic Epic', el Concierto de Año Nuevo, el recital de Juan Diego Flórez, el concierto de despedida de Josep Pons como director musical y las dos funciones familiares de 'La petita flauta màgica'.

La programación de danza ha alcanzado una ocupación media del 89%, "la mejor de los últimos 10 años", con 32.000 espectadores, y cifras como el 94% de la Gran Gala de Danza del Liceu y el 'sold out' de 'Balkan Erotic Epic'. Los conciertos y recitales también han registrado una ocupación "récord" del 88%, con el de Roberto Alagna con el 94%, y el resto de programación mantiene cifras: los espectáculos del Petit Liceu ha reunido a 58.000 espectadores, la de danza 32.000 y los conciertos 22.000.

La temporada ha estado marcada además por el 25º aniversario del Petit Liceu, declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público. Su proyecto educativo reunió a cerca de 58.000 espectadores en funciones escolares y familiares, reforzando la apuesta del teatro por la formación de nuevos públicos y el acceso a la cultura desde edades tempranas.

Récord de benefactores

El apoyo privado continúa creciendo. El mecenazgo alcanzó los 9,2 millones de euros y la institución cerró la temporada con una cifra récord de 307 benefactores, consolidando el respaldo del tejido empresarial y de los particulares al proyecto artístico, educativo y social del teatro.

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La media de edad del público se mantiene alrededor de los 50 años y la media de edad de los abonados es de 65 años, mientras que la del público no abonado es de 45 años. Además, la mitad de los espectadores del Liceu son de Barcelona ciudad, un 28% procede del entorno metropolitano y el resto de la provincia de Barcelona y un 7% del resto de Catalunya: el público visitante representa el 16,5% del total, entre el resto de España (5,1%) e internacional (11,4%).