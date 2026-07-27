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Música en directo

El Empordà Music Festival más masivo supera los 17.500 asistentes

La cifra de espectadores del sábado se eleva sobre las 10.500 personas, mientras en la primera jornada, el viernes, es de unas 7.000

El escenario del Empordà Music Festival con miles de espectadores.

El escenario del Empordà Music Festival con miles de espectadores. / Clara Orozco

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Lluc Perich Pérez

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El Empordà Music Festival culminó este fin de semana su quinta edición, la más masiva de una cita que ya se instaura como uno de los grandes puntos de encuentro de la escena catalana dentro de los conciertos de verano superando los 17.500 espectadores entre los dos días de programación. El más grande fue el sábado, con más de 10.500 personas reuniéndose en la Bisbal para despedirse de La Fúmiga, pero la fiesta del viernes, en la que se celebró el regreso de La Gossa Sorda, tampoco se quedó corta: más de 7.000 espectadores. En ambas jornadas hubo, igualmente, un recuerdo y reconocimiento al reciente incendio de Les Gavarres, iniciado a pocos quilómetros del recinto, y al trabajo de los bomberos y servicios de emergencia que trabajaron.

El festival reunió a algunos de los grandes grupos del panorama musical en catalán con actuaciones de La Gossa Sorda, Joan Dausà, La Pegatina, The Tyets, Nena Daconte, Greta y Sergi Carbonell, en el primer día, y Nil Moliner, la Fúmiga, Figa Flawas, els Pets, Buhos, Ginestà y Malifeta, en el segundo, con cerca de doce horas de música en cada jornada. Un cartel que muestra la convicción de Els Voltors por hacer un Empordà Music Festival de calidad y al que, vistos los números, no cabe duda de que el público responde.

Fuente: Diari de Girona

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