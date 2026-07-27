El Cerdanya Film Festival se celebrará finalmente en Puigcerdà y contará con 250 proyecciones

La 17ª edición del Cerdanya Film Festival se podrá celebrar, finalmente, en Puigcerdà, después de que la Fundació Cerdanya Cinema y el Ayuntamiento hayan llegado a un acuerdo para acabar con el conflicto sobre el uso de los espacios municipales. De este modo, el acuerdo desbloquea semanas de tensión y la cita pirenaica de cine se hará con normalidad, manteniendo su sede histórica, el Casino Ceretà, que había peligrado por falta de disponibilidad.

Así, el festival amplía sus fechas habituales y este año se celebrará durante todo el mes de agosto. La cita pirenaica de cine empezará el 30 de julio en el Casino Ceretà de Puigcerdà (a las 19h con la proyección de cortometrajes KM0, con la presencia de sus directores) y se alargará hasta el 30 de agosto, con 250 proyecciones y actividades en las localidades de Puigcerdà, Prullans, Martinet, Montellà, Alp y Bolvir.

Entre las proyecciones previstas, que son 196 cortometrajes y 54 largometrajes y documentales seleccionados entre más de 3.500 obras recibidas, hay 12 preestrenos y 50 estrenos. Como novedad, el festival presenta un nuevo formato para la sección de cortometrajes nacionales (calificadora para los Premios Goya), que se concentra entre el 30 de julio y el 2 de agosto.

La lectura del palmarés tendrá lugar el 15 de agosto y el certamen, colaborador de los Premios Goya, repartirá unos 11.000 euros en las principales categorías y 30.000 euros en el conjunto de la selección oficial, aparte de los derechos de proyección que el festival paga a cada película.

Proyección de películas

Uno de los filmes destacados de la edición será 'Balandrau', que se proyectará el 31 de julio en el Casino Ceretà. El certamen contará con la presencia del director, Fernando Trullos, y del actor Marc Martínez, que realizaran una 'masterclass' el 1 de agosto sobre los retos con los que se encontraron a la hora de rodar la película.

El festival también contará con 12 preestrenos, entre ellos 'Una pistola, una banda y un oso panda', dirigida por Oriol Cardús y grabada en la Cerdaña; 'Manual para superhéroes: la máscara roja', de Anoo Bhagavan y Patrik Forsberg; y 'El Último Vikingo', de Anders Thomas Jensen. También destacan las proyecciones de 'Viva', de Aina Clotet; 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute; 'Magallanes', de Lav Diaz, 'La isla de Amrum', de Fatih Akin; 'Tanit', de Pep Garrigo, 'La buena hija', de Júlia de Paz Solvas; 'Altas Capacidades', de Víctor Garcia León; 'El chico de los pantalones rosas', de Marhherita Ferri; 'Mallorca Confidencial', de David Ilundain; 'Mala Bèstia', de Bàrbara Farré; 'Lapönia', de David Serrano; 'Pizza Movies', de Carlo Padial; 'Pioneras: solo querían jugar', de Marta Díaz de Lope Díaz; 'Tres Adioses', de Isabel Coixet; 'Love Me Tender', de Vicky Krieps; 'Cada dia nace un listo', de Arantxa Echevarria; y 'Viaje al país de los blancos', de Dani Sancho.

El director del festival, Jordi Forcada, destaca la calidad de las películas que se proyectarán durante el certamen y reafirma el éxito conseguido hasta el momento: "Hemos levantado y consolidado un proyecto profesional y relevante para el sector audiovisual para la Cerdaña, el Pirineo y la Región Transfronterera, de alto interés cultural, artístico, industrial y turístico, para todos los públicos, negocios, profesionales del audiovisual, jóvenes talentos y para todos".

Conciertos, espectáculos, charlas y 'workshops'

El Cerdanya Film Festival apuesta por segunda vez por fomentar la música del cine, añadiendo también espectáculos teatrales. Entre los más destacados se encuentran un tributo a Hans Zimmer y un repaso a bandas sonoras de películas de la Warner Bros. También se podrán ver las obras de teatro 'Paneroles no les mata ni el lloguer', de La 113; y 'L’èxit d’un fracassat', del Senyor Bohigues.

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El festival también contará con jornadas de industria, charlas y 'workshops'. Entre las más relevantes hay una mesa redonda sobre adaptaciones literarias al cine, una charla sobre el proceso de producción de la película 'l'Enigma Verdaguer', actividades centradas en los retos creativos de traspasar una obra del teatro al cine, y una conversación sobre la coordinación de grabar escenas de intimidad. Este año, el festival también incluye el LabPro Estiu, un laboratorio intensivo de creación y desarrollo diseñado para proyectos e intérpretes con un vínculo estrecho con la naturaleza y los espacios abiertos.