Víctor Ullate, bailarín y coreógrafo: "Las cosas no vienen solas, todo en la vida es un aprendizaje"

El tiempo fluye a un ritmo distinto en la provincia de Cáceres, lejos del frenesí de los grandes escenarios internacionales. Allí es donde Víctor Ullate ha consolidado su refugio. Han pasado casi dos años desde que, a finales de 2024, el estreno del documental Ullate. La danza de la vida (dirigido por Elena Cid) y el emotivo homenaje que le rindió su Zaragoza natal lo devolvieran a la primera línea mediática. Hoy, con la perspectiva que da el tiempo, aquel reconocimiento sirvió como el broche de oro a una etapa y el inicio definitivo de otra marcada por la tranquilidad.

Recordar la figura de Ullate es repasar la historia de la danza en España. Sus inicios no fueron fáciles. En una época en la que la danza clásica masculina despertaba recelos, un sacerdote llegó a advertir a su padre que era "una vida de perdición”, contó con el apoyo incondicional de su familia. "Si quieres bailar, bailarás", sentenció su padre, quien le introdujo en la jota aragonesa antes de que su talento desbordara las fronteras locales.

Tras formarse con María de Ávila, fue descubierto por Antonio el Bailarín, con quien emprendió giras internacionales. Su incansable sed de aprendizaje lo llevó a codearse con genios como Maurice Béjart, forjando una técnica que más tarde volcaría en sus alumnos.

Víctor Ullate recibe la medalla al Mérito Cultural del Gobierno de Aragón. / El Periódico

Uno de sus capítulos más dolorosos fue el cierre de su escuela y compañía hace ya varios años, tras más de tres décadas de actividad. La falta de apoyo institucional, agravada por la crisis económica y la pandemia, forzó un desenlace devastador. "Tuve que vender absolutamente todo para pagar deudas. Pasé una depresión bastante gorda", confesaba durante la promoción de su documental. Para él, el mayor premio habría sido mantener la escuela, "no para mí, sino para España".

Legado, Familia y Salud

El legado de aquel esfuerzo pervive en figuras de talla mundial que pasaron por sus aulas, como Lucía Lacarra o Joaquín de Luz. Pero el mayor orgullo del maestro lleva su apellido. Sus hijos, especialmente Víctor (un intérprete completísimo) y Josué (a quien adoptó tras conocerlo en una fundación), continúan su estela artística. "Vas aprendiendo de unos y de otros", suele reflexionar sobre su rol como padre y mentor.

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Un momento del rodaje del documental con Víctor Ullate. / Servicio Especial

Tras superar graves baches de salud en el pasado reciente, incluyendo complicaciones cardiacas y fibromialgia, Ullate abraza su presente con inmensa gratitud. A sus casi 80 años, el maestro ha encontrado en la pintura su nueva forma de expresión. De manera autodidacta, plasma en el lienzo bailarines, paisajes y todo aquello que dicta su sensibilidad.

Fuente: El Periódico de Aragón