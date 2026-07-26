'Furious' (Disney+), la apasionante serie sobre una asesina en serie de la creadora de 'Dying for sex'

Elizabeth Meriwether solo sabe ponerse las cosas difíciles. Tras sentar cátedra en el terreno de la telecomedia con 'New girl', se reveló como artista versátil con el 'true crime' científico 'The dropout'. De ahí pasó a combinar drama de cáncer con comedia sexual en la aclamada 'Dying for sex'. Y ahora, mientras se prepara para escribir el biopic de Britney Spears, nos sorprende con un 'thriller' en toda regla. "Nunca había escrito nada así", comenta a EL PERIÓDICO en referencia a 'Furious' (Disney+, desde el lunes, día 27). “Curiosamente, era un género que usaba para relajarme al volver de alguna sala de guionistas de comedia. Llegaba de trabajar en 'New girl' y me ponía un 'thriller' realmente oscuro. Me encanta la estructura más habitual del género: unos personajes deben hacer algo y, mientras están metidos en esa actividad, van revelando aspectos de sus personalidades”.

Trayectoria de choque

Esos personajes son aquí Alice Black (Emmy Rossum), expolicía que trabaja para el FBI contestando llamadas delirantes en una centralita, y el inspector de homicidios encarnado por Scoot McNairy (Gordon de 'Halt and catch fire'), quien pide ayuda a la primera con la sospechosa sobredosis del hijo de un gigante financiero. Pero esto no es otro quién-lo-hizo: el espectador ya ha visto minutos antes cómo una misteriosa asesina (Lola Petticrew, revelación de 'No digas nada' y 'Días de ceniza') inyectaba la dosis letal a ese antiguo juez.

Meriwether sigue los pasos a esa cazadora y esa presa escurridiza; cómo se buscan, se encuentran y dan con una especie de conexión. La inspiración no fue exactamente 'Killing Eve', sino, como se puede leer en los créditos, la algo olvidada pero reivindicable película 'El caso de la viuda negra', dirigida por Bob Rafelson en 1987. "Lo interesante es que es la historia de una asesina en serie [Theresa Russell] y una agente del FBI [Debra Winger], pero a partir de la mitad se convierte, sin saberse muy bien cómo, en un relato de cercanía inesperada. Esa aproximación era extraña, maravillosamente extraña, y no se explicaba mucho en términos psicológicos. Creí que había mucho por explorar en las mentes de esos dos personajes. La serie acabó convirtiéndose en algo diferente, pero manteniendo esa premisa del encuentro entre esas dos personas tan diferentes, dos mujeres que se ven la una a la otra como nadie más las sabe ver en sus vidas".

¿Por qué seguimos (todos, no solo Alice Black) tan fascinados por los asesinos (y asesinas) en serie? "Me da miedo llamarla gente fascinante, pero, desde luego, para alguien a quien le gusta bucear en la psicología humana, son buenos casos prácticos de estudio", comenta Meriwether. "Y quería saber qué llevaría a una mujer a convertirse en asesina en serie".

Oscuridad con humor

A la vez que engatusa con una trama alambicada, Furious explora cuestiones complejas como el ciclo de repetición de la violencia y, sobre todo, el maltrato sistémico y social hacia las mujeres que han sufrido violencia sexual. "Cuando pensamos en esas víctimas, las imaginamos con halos dorados en la cabeza, pero me parecía interesante que una víctima de la violencia pudiera volverse violenta a su vez. Investigué mucho sobre asesinas en serie. Y una de las cosas que aprendí fue que entre ellas hay muchas supervivientes de violencia sexual. Mi idea no era aprobar su giro, sino simplemente entender por qué sucede. El fallo continuo de todos los sistemas".

Como cabe esperar con Meriwether, la serie es divertida además de turbadora. De nuevo, nuestra entrevistada sabe encontrar el humor y la ligereza en los lugares más inesperados. "Me encantan los personajes, sobre todo femeninos, que se ven de golpe en situaciones extremas, que se sienten empujados a los límites de sí mismos. Y en esa clase de lugares, la gente puede ser muy divertida y muy perturbadora al mismo tiempo. Es algo esencialmente humano".