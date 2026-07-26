'Els moixons': Montse Virgili narra la memoria de las mujeres de su vida y rompe cadenas de miedo

La voz radiofónica de Montse Virgili (1976) nos resulta muy familiar gracias al programa que dirige y presenta en Catalunya Ràdio, 'Les dones i els dies'. En este programa, Virgili rescata muchas figuras femeninas, como las que ha hecho aparecer en su primer libro, 'Els moixons' (La Magrana), que la semana pasada presentó en el ciclo Punt de Lectura de Agullana.

¿La publicación de 'Els moixons' ha sido un momento especial?

Es algo que quería hacer porque me gusta mucho escribir. He trabajado toda la vida en la radio, pero, en realidad, no había tenido la vocación de radio de pequeña. Estudié Periodismo porque lo que quería era escribir.

Lo ha conseguido con un libro muy personal.

Mucho, y he elegido la historia de estas mujeres porque, en el fondo, son mis mujeres, las que tenía a mi alrededor, pero creo que se parecen mucho a las de todo el mundo. Todos tenemos a la pastelera, la carnicera...

Son mujeres que conectan con su programa de radio. Incluso aparece una de ellas, Glòria Baliu.

Sí, la entrevisté. Al principio era muy reticente a incluir cualquier cosa que tuviera que ver con el programa. Pero con esta mujer viví algo muy bonito y me sirvió para enlazar con la historia de mi abuela, que era una mujer sin estudios y que, por tanto, todo su saber, que era el de cocinar, no nos lo había podido transmitir. De alguna manera, Glòria Baliu hizo lo que mi abuela no había podido hacer, que era ponerlo en un papel, porque, al final, Glòria era una mujer de buena familia, podríamos decir, que no era el caso de mi familia, que era de clase trabajadora.

Hay un momento, cuando habla de Baliu, en el que dice que los miedos se heredan de generación en generación hasta que rompemos la cadena.

Yo he venido a romper la cadena. Ahora suena un poco pedante, pero es como dice Annie Ernaux: "He venido a vengar a mi raza". Pues yo he venido a romper el miedo de la familia porque yo he tenido mucho miedo y todavía lo sigo teniendo. También el libro, justamente, es un libro que habla mucho sobre el miedo, de hecho, es un camino sobre el miedo. Si te fijas, cuando empieza el libro, en con ambientes cerrados, con escaleras, con espacios cerrados, y después el libro se va abriendo hacia lugares abiertos hasta terminar en el bosque que, para mí, en mi imaginación infantil, el bosque era el lugar que más miedo da, porque era donde estaban las cosas secretas. Pero, en realidad, cuando entras en él te das cuenta de que aquello que imaginas o que no ves es lo que menos miedo da y de que, a veces, es lo cotidiano lo que más miedo da. Así que estar encerrada en aquellos pisos tenía algo de aterrador, un miedo que se va desvaneciendo cuando sales al bosque. El último capítulo consiste en ir a la casa de la bruja, y eso también tiene mucho de cuento.

Montse Virgili con Enric Tubert, durante el acto en los jardines de la Societat de Agullana, el viernes pasado. / Josep Ribas

Los espacios son importantes en esta novela. Al principio aparece el barrio del Serrallo, en Tarragona.

Yo no soy del Serrallo. Mi padre tenía una imprenta en ese barrio cuando yo era pequeña. Es el barrio de pescadores de Tarragona, pero, en realidad, estoy segura de que, si alguien me escucha desde El Port de la Selva o desde cualquier otro lugar, todo esto le resultará familiar. Las mujeres a las redes, las mujeres trabajando, las mujeres esperando a que los hombres regresaran de la barca. Pero también eran mujeres que estaban siempre, podríamos decir, con las alpargatas desgastadas y el fin de semana se ponían las joyas de oro porque tenían que ir bien arregladas.

Al principio, la narradora, cuando es una niña, ve a esas mujeres como un modelo, pero después se le cae la venda de los ojos y empieza a ver sus costuras, las limitaciones que sufrían.

Yo no pensaba todo eso cuando era pequeña. Por ejemplo, Cinta me caía muy bien porque era una señora que me regalaba los huesos de la sepia. Pero, claro, era una mujer a la que le faltaba un brazo y que siempre hacía bromas, nunca la veías llorar, porque existía ese discurso de "pobrecita, mira, la herida, la manca". En realidad, para mí era una superheroína. Yo adoraba a esa mujer. Y, de hecho, aunque pueda parecer extraño, todas estas mujeres están escritas desde la admiración. Yo no había vivido lo suficiente como para darme cuenta de muchas cosas; intuía algunas, pero hay aspectos que no explico. Es el caso de la señora Teresa, la mujer que lleva treinta años sin salir de casa. No cuento que su marido tenía una amante y que, por eso, si ya tenía miedo, acabó teniendo todavía más y se fue encerrando cada vez más. Pero también hay que entender que era un mundo en el que no existía la idea de salud mental que tenemos ahora. La señora Teresa no salía de casa durante treinta años y no pasaba nada.

Por suerte, era un mundo en el que las mujeres cuidaban unas de otras.

Claro, porque esa mujer que llevaba treinta años sin salir de casa, tenía una vecina que se había dado cuenta de lo que ocurría y que, de alguna manera, se había compadecido de ella, que era como la mujer migrante, en realidad, que venía de un pueblo de Albacete, y era quien le daba la merienda cada tarde y la acogía en su casa, no durante una hora, sino durante tres, cuatro o cinco. Las mujeres allí, haciendo punto, sentadas alrededor de la mesa. 'Els moixons' es un libro que habla mucho de la clase social

No he tenido nunca vergüenza de clase, pero he sentido que de donde venía no podíamos aspirar a mucho más

Retrata la vida de antes en los barrios.

Es la vida de pueblo y de una ciudad pequeña, y también la historia de una niña que crece en un bloque de pisos. Antes hablabas con los vecinos, los conocías, sabías cómo se llamaban, te preguntaban por ti. Y te quedabas a merendar en casa de la vecina. Existía esa red, eso que ahora llaman la tribu. La tribu ya existía, lo que pasa es que nos olvidamos de lo que era.

En un momento del libro leemos: "Escribir es querer nadar sin saber si encontrarás dónde agarrarte". ¿Ha sido así en su caso?

Absolutamente. Esto es una especie de autobiografía, pero, en lugar de hablar de mí, he hablado de ellas, aunque, en realidad, cada vez que hablo de ellas estoy hablando de cosas mías. Como vengo de donde vengo, de estas mujeres que no supieron escribir, que no tenían estudios, yo no nací en una casa con libros, aunque después, cuando fuimos mayores, sí los tuvimos. Todo costó mucho. Incluso había que convencer a tu padre para que te comprara un cuento. No era una casa como la de amigos míos de la universidad que me decían que leían 'L'Eneida'. Y yo pensaba: "¿Qué es eso?". Por decirlo de alguna manera, en casa teníamos una 'Gran Enciclopèdia Catalana' porque tenía más que ver con la idea de país que con la cultura.

Decenas de personas se encontraron en Agullana para escuchar a Montse Virgili. / Josep Ribas

Y ha querido contarlo.

Sí, porque, en el fondo, me ha costado mucho creer que podía escribir una novela, sentir que tenía la fuerza para hacerlo. Tengo casi cincuenta años y lo he hecho ahora, ya de mayor.

Puede ser el comienzo de un camino.

De hecho, tengo ganas de seguir, pero nos ha costado mucho llegar hasta aquí porque no nos lo hemos creído y porque arrastramos una tradición familiar y muchas otras cosas.

¿Escribir hiere? ¿Se puede salir indemne de ese proceso?

No, a mí no me ha herido. Eso sí, he llorado mucho escribiendo este libro porque me he emocionado y, sobre todo, porque hay una frase que también aparece en el libro: tardamos mucho en querer el lugar del que somos y del que venimos. Yo nunca he sentido vergüenza de clase ni de nada parecido, pero sí que he sentido que de donde vengo, no podíamos aspirar a mucho más. La vida se vuelve un poco miope y, entonces, cuando estás en un pueblo, la gente te pregunta de qué casa eres. En realidad, con esa pregunta no solo quieren saber de qué casa eres, te están preguntando muchas más cosas. Creo que escribir me ha servido para querer de dónde vengo y para aceptar también el linaje o la herencia de mis madres, de mis abuelas y de todas esas mujeres que también eran familia de alguna manera.

'Els moixons' Autora: Montse Virgili Editorial: La Magrana Páginas: 168 Precio: 21,90 euros

Muchas de las mujeres que retrata sufrían soledad.

Muchísima. Ahora también, aunque nos pasemos el día mirando el móvil. Creo que, en general, la gente está muy sola, es una especie de ficción. Sí, en los años ochenta muchas estaban muy solas porque eran amas de casa. A veces se ha bromeado sobre esas mujeres que se tomaban un chupito delante del mueble bar, lo entiendo perfectamente, incluso, tres chupitos, porque, al fin y al cabo, ¿qué te esperaba durante toda la mañana? Hacer la cama, esperar a que llegara el marido, prepararle la verdura y encima llegaba y te decía: "Está fría o está salado". Esa era la vida de muchas de ellas.

Uno de los escenarios más impresionantes que describe en el libro es Ca la Garsa, un edificio medieval donde vivió su familia.

Ahora solo quedan los vestigios, las arcadas, es parte del antiguo barrio judío de Tarragona. Mis abuelos vivían en la casa de encima de Ca la Garsa, en el último piso, pero debajo había una casa señorial que, como en Tarragona se han hecho tan mal las cosas, acabaron destrozando, pero este lugar era de visita obligada. Incluso tenía una iglesia. En esa casa vivían dos primos. El hombre era pintor y hacía unos cuadros muy tenebrosos, con escenas tremendas. Cuando murieron, como no tenían descendencia, la casa pasó a manos de la criada, eso era algo que solía ocurrir. Entonces, la criada, esto ya me lo imagino yo, por miedo a que volvieran los espíritus y le arrebataran la casa, vivía sin tocar nada, como si sintiera que en realidad no tenía derecho a estar allí. Yo era muy pequeña cuando sucedía todo eso, tenía cinco años.

Estas mujeres son mis 'moixons', mis pájaros, mujeres que, aunque no lo parezca, rompieron el molde de maneras diferentes

Ha hecho un ejercicio de memoria.

He ido recordando y después les he dado un aire literario, porque quizá tú entras allí y dirías qué lugar más horrible y qué olor a reuma, pero yo allí veía el bosque de Sherwood.

Haciendo referencia al título del libro, ¿a Montse Virgili le gustaría ser un 'moixó' (un pájaro)?

Me gustaría ser 'moixó' para otros. Estas mujeres son mis 'moixons', mis pájaros. En el último fragmento del libro, en realidad, lo que digo es que, de alguna manera, estas mujeres, aunque no lo pareciera, rompieron el molde de maneras diferentes. La de la pastelería, porque no era la típica señora empalagosa que siempre quería darte besos; Cinta, porque tenía un brazo, pero no se hacía pequeña; mi abuela, quizá solo pintándose los labios, porque era su manera de decir "estoy aquí". Todas, de alguna forma, intentaban romper. También me interesa mucho la idea de que todo el mundo tiene un misterio, no solo los artistas, y que se trata de querer encontrarlo. Es como los 'moixons', los gorriones, que están siempre sobre nosotros, pero solo si levantas la cabeza los ves. Entonces, levantad la cabeza para mirar a todos los 'moixons', levantad la mirada para ver a estas mujeres.

Con el libro no solo recupera y reivindica a estas mujeres olvidadas, también lo hace con la lengua de su casa.

Era muy importante para mí. En Cataluña, todos los territorios tenemos nuestras propias palabras. El catalán de este libro es el de mi madre y he querido reivindicar toda esa manera de hablar que, con la normalización lingüística, que evidentemente tenía que existir, también perdimos. Así, el catalán de Alcover-Moll, que es mucho el mío, tenía ganas de defenderlo porque, claro, mi abuela se encontró con que todo aquello que hablaba después no lo veía en la televisión ni lo escuchaba en la radio. Cuando empecé en Catalunya Ràdio me decían: "No digas 'aquesta', no digas 'naltros'".

Ahora, por suerte, las variantes se perciben como un valor.

Exacto. Yo entiendo que la lengua tiene que moverse, no soy tan purista y ya sé que de aquí a 2045 no podremos hablar como mi abuela, pero, sobre todo, no me digas que mi manera de hablar no es la correcta. Durante un tiempo ha sido así. Tengo una muy buena amiga en Figueres que, mientras yo digo 'sucar el pa', ella dice 'xucar'. Seguro que mucha gente empezó a decir 'sucar' porque 'xucar' les parecía que era de pueblo. Pues entonces, ¿por qué no defendemos el 'xucar'?