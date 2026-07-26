Festival de música
El BARTS Festival cierra con 68.000 asistentes y el Share Festival bate el récord con 60.000 personas
El Share Festival bate récord de público en su última edición y anuncia sus fechas para la edición de 2027
El nuevo certamen BARTS Festival, que se ha desarrollado en el Poble Espanyol, ha reunido en su primera edición unos 68.000 asistentes, mientras que la cita de música urbana Share Festival ha congregado durante dos días en el Parc del Fòrum otros 60.000. La segunda jornada del Share, la del sábado, estuvo marcada por la cancelación del concierto de Dellafuente por las fuertes lluvias, la última actuación de la noche.
Los organizadores del BARTS Festival, que comenzó el pasado 28 de junio, destacan en un comunicado que las noches en que actuaron Joan Dausà, ZZ Top, Rubén Blades, Silvestre Dangond y, en la clausura de anoche, el británico Morrissey, se llenó la plaza Major del Poble Espanyol, escenario del certamen. El desarrollo del festival, aseguran, convierte a éste "en la gran cita musical del verano en Barcelona, apostando por un formato cómodo, cercano y de alta calidad".
La asistencia media en los veinte conciertos que han jalonado el mes del festival ha sido del 70%, "un público multigeneracional, devolviendo a la ciudad el espíritu abierto y ecléctico de la mítica sala Barcelona Arts on Stage (BARTS), origen y ADN del proyecto", que "huye de la saturación de los macroacontecimientos".
Acciones solidarias del Share Festival
Por su parte, el Share Festival 2026 ha batido el récord de asistentes, al reunir este fin de semana, en dos noches, a 60.000 espectadores, según los organizadores. En una nota de prensa, el festival confirma que su próxima edición se celebrará los días 23 y 24 de julio de 2027. Por primera vez este año, la actividad se ha distribuido por primera vez en tres escenarios: Negrita, Estrella Damm y Mar.
La organización subraya también que, por medio de su aplicación oficial, el festival ha superado las 500.000 acciones solidarias a lo largo de sus primeros siete años. Estas acciones, explican, han contribuido al envío de 77.433 vacunas contra la polio y otras enfermedades endémicas; a la entrega de alimentos y material escolar a 13.009 niños en situación de emergencia en Barcelona; a la plantación de tres bosques y 18.853 árboles en áreas desérticas de España; a la escolarización de 1.651 niños refugiados; y a la donación acumulada de 14.200 entradas para colectivos desfavorecidos y vulnerables, equivalentes a un valor económico de 710.000 euros.
- Crítica de 'Stuart no consigue salvar el universo' (HBO Max): la franquicia 'Big bang' se reinventa como (pobre) aventura de ciencia ficción
- Cancelan un concierto homenaje a Rosalía en Argentina por la polémica relacionada con la final del Mundial
- La CNMC multa a Ibai Llanos, Nachter y Jordi Wild por incumplimientos en publicidad y protección de menores
- Los argentinos estallan contra Rosalía: sus fans piden devolver sus entradas para el concierto en Buenos Aires después de la que ha liado en redes
- Un nuevo robo histórico sacude Francia: desaparece el torque de oro del Tesoro de Vix
- La lluvia obliga a finalizar antes de lo previsto el segundo día del Share Festival
- Veredicto', la nueva serie de ficción de Carles Porta que convertirá a la audiencia en jurado popular: 'Mostraremos la parte oculta, donde no hay cámaras
- Catalunya tendrá una compañía nacional de danza en 2027