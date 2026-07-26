El BARTS Festival cierra con 68.000 asistentes y el Share Festival bate el récord con 60.000 personas

El nuevo certamen BARTS Festival, que se ha desarrollado en el Poble Espanyol, ha reunido en su primera edición unos 68.000 asistentes, mientras que la cita de música urbana Share Festival ha congregado durante dos días en el Parc del Fòrum otros 60.000. La segunda jornada del Share, la del sábado, estuvo marcada por la cancelación del concierto de Dellafuente por las fuertes lluvias, la última actuación de la noche.

Los organizadores del BARTS Festival, que comenzó el pasado 28 de junio, destacan en un comunicado que las noches en que actuaron Joan Dausà, ZZ Top, Rubén Blades, Silvestre Dangond y, en la clausura de anoche, el británico Morrissey, se llenó la plaza Major del Poble Espanyol, escenario del certamen. El desarrollo del festival, aseguran, convierte a éste "en la gran cita musical del verano en Barcelona, apostando por un formato cómodo, cercano y de alta calidad".

La asistencia media en los veinte conciertos que han jalonado el mes del festival ha sido del 70%, "un público multigeneracional, devolviendo a la ciudad el espíritu abierto y ecléctico de la mítica sala Barcelona Arts on Stage (BARTS), origen y ADN del proyecto", que "huye de la saturación de los macroacontecimientos".

Acciones solidarias del Share Festival

Por su parte, el Share Festival 2026 ha batido el récord de asistentes, al reunir este fin de semana, en dos noches, a 60.000 espectadores, según los organizadores. En una nota de prensa, el festival confirma que su próxima edición se celebrará los días 23 y 24 de julio de 2027. Por primera vez este año, la actividad se ha distribuido por primera vez en tres escenarios: Negrita, Estrella Damm y Mar.

Noticias relacionadas

La organización subraya también que, por medio de su aplicación oficial, el festival ha superado las 500.000 acciones solidarias a lo largo de sus primeros siete años. Estas acciones, explican, han contribuido al envío de 77.433 vacunas contra la polio y otras enfermedades endémicas; a la entrega de alimentos y material escolar a 13.009 niños en situación de emergencia en Barcelona; a la plantación de tres bosques y 18.853 árboles en áreas desérticas de España; a la escolarización de 1.651 niños refugiados; y a la donación acumulada de 14.200 entradas para colectivos desfavorecidos y vulnerables, equivalentes a un valor económico de 710.000 euros.