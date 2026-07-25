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Temporada de dansa a Catalunya

‘4 danced seasons’Peralada1 i 2 d’agost. 65 euros.

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El primer treball professional de la companyia Tottrontolla, a càrrec del jove coreògraf Aleix Colomer. Sis joves intèrprets de la nova fornada de ballarins.

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TAO Dance Theater ofereix dues peces seguint la filosofia de la companyia, basada en un concepte holístic de la dansa i la riquesa de la tècnica del moviment circular.

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Música barroca i dansa urbana s’uneixen en un espectacle singular que actualitza la famosa obra de Vivaldi amb l’energia de destacats ‘breakdancers’.

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Guillem Vizcaíno, campió mundial 2020 d’estil lliure de manipulació amb baldufes, protagonista i creador de ‘Poi’, no gira tant com elles, però també es desplaça.

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El festival Dansàneu presenta la jove companyia La Venidora, formada pels barcelonins Irene Tena i Albert Henández, que van deixar el Ballet Nacional d’Espanya.

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