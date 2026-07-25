Temporada de dansa a Catalunya
El primer treball professional de la companyia Tottrontolla, a càrrec del jove coreògraf Aleix Colomer. Sis joves intèrprets de la nova fornada de ballarins.
TAO Dance Theater ofereix dues peces seguint la filosofia de la companyia, basada en un concepte holístic de la dansa i la riquesa de la tècnica del moviment circular.
Música barroca i dansa urbana s’uneixen en un espectacle singular que actualitza la famosa obra de Vivaldi amb l’energia de destacats ‘breakdancers’.
Guillem Vizcaíno, campió mundial 2020 d’estil lliure de manipulació amb baldufes, protagonista i creador de ‘Poi’, no gira tant com elles, però també es desplaça.
El festival Dansàneu presenta la jove companyia La Venidora, formada pels barcelonins Irene Tena i Albert Henández, que van deixar el Ballet Nacional d’Espanya.
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