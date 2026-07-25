El pódcast de EL PERIÓDICO
El pódcast de EL PERIÓDICO | La resaca del Mundial
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Este es el penúltimo pódcast de la temporada en el que repasamos las horas previas a la final y esuchamos cómo cantaron los goles las emisoras de radio del país. ¡Ah! Y sin olvidar las joyas de Zapatero.
Dónde escucharlo
'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVoox, Spotify, Podimo, Google Pódcast, Amazon Podcasts o Apple Podcasts.
Equipo
Idea: Albert Sáez.
Estudio de grabación: Manolita Studios.
Voz en off: Mercè Torrents.
Guión, edición y realización: Sergi Mas.
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