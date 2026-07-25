El pódcast de EL PERIÓDICO | La resaca del Mundial

Este es el penúltimo pódcast de la temporada en el que repasamos las horas previas a la final y esuchamos cómo cantaron los goles las emisoras de radio del país. ¡Ah! Y sin olvidar las joyas de Zapatero.

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