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El pódcast de EL PERIÓDICO

El pódcast de EL PERIÓDICO | La resaca del Mundial

El Mundial 2026 bate récords en YouTube y supera el billón de visualizaciones en Tiktok

El Mundial 2026 bate récords en YouTube y supera el billón de visualizaciones en Tiktok / RONALD WITTEK / EFE

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Sergi Mas

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Barcelona
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Este es el penúltimo pódcast de la temporada en el que repasamos las horas previas a la final y esuchamos cómo cantaron los goles las emisoras de radio del país. ¡Ah! Y sin olvidar las joyas de Zapatero.

Contenido de audio de Megaphone.

Dónde escucharlo

'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVooxSpotifyPodimoGoogle PódcastAmazon Podcasts o Apple Podcasts.

Equipo

Idea: Albert Sáez.

Estudio de grabación: Manolita Studios.

Voz en off: Mercè Torrents.

Guión, edición y realización: Sergi Mas.

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