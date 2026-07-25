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La lluvia obliga a finalizar antes de lo previsto el segundo día del Share Festival

A pesar de que el último concierto seguía en pie, los asistentes han empezado a abandonar el recinto

Público del Share Festival en el concierto de Dellafuente

Público del Share Festival en el concierto de Dellafuente / Marc Asensio

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Las fuertes tormentas que han caído en Barcelona durante la noche de este sábado 25 de julio han obligado a finalizar la segunda jornada del Share Festival antes de lo previsto.

El día se ha desarrollado con normalidad pero, alrededor de las 22.00 horas, la lluvia ha alcanzado la ciudad de Barcelona y ha aguado el final de fiesta del segundo día del festival.

A pesar de que el concierto de Dellafuente, cabeza de cartel y última actuación musical del sábado, seguía en pie, los asistentes han empezado a abandonar el recinto y a refugiarse de la lluvia en las zonas techadas.

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Finalmente, tras solo 40 minutos de concierto, el artista granadino ha anunciado la cancelación del evento desde el escenario, noticia que posteriormente ha confirmado la organización. Las puertas del recinto se han cerrado sobre las 22.30 horas, con media hora de concierto todavía pendiente.

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