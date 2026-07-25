Cinco espectáculos de danza en Catalunya, de Tortosa a Girona pasando por el Grec

1- 'Poi'

El festival Deltebre Dansa se ha transformado en Vetebra Dansa y acoge una variada programación de danza y circo. Ambas disciplinas conviven en este espectáculo donde todo se mueve, especialmente las peonzas. Guillem Vizcaíno, Campeón Mundial 2020 de estilo libre de manipulación con peonzas, protagonista y creador de 'Poi' no gira tanto como ellas pero también se desplaza y gira con gracia mientras hace equilibrios con objetos muy diferentes.

Carpa de Vertebra Dansa.Tortosa, Tarragona. 22 horas. 8 euros

Un momento de 'Poi'. / Mai Ibargüen

2- 'Le début'

El primer trabajo profesional de la compañía Tottrontolla, a cargo del joven coreógrafo Aleix Colomer, muestra a seis jóvenes intérpretes que ahondan en el conflicto entre aquello que recordamos y aquello que pasó en realidad. La memoria como refugio es otro aspecto que investigan los intérpretes de esta pieza de danza contemporánea que habla de primeras experiencias que no se olvidan como el primer beso. Una buena manera de descubrir a una nueva generación de bailarines formada en Catalunya.

Mercat de les Flors. Sala Ovidi Montllor. 28 y 29 de julio. 21 horas. 20 euros.

Un momento de 'Le début', obra de Aleix Colomer. / Festival Grec

3- '16 y 17'

TAO Dance Theater ofrece dos piezas que siguen la filosofía de la compañía basada en un concepto holístico de la danza y la riqueza de la técnica del movimiento circular ideada por Tao Ye, uno de los fundadores de este aclamado conjunto chino. La fluidez y sincronización, la precisión y la conexión orgánica son claves. En obra número 16 es una experiencia espacial donde dieciséis bailarines se mueve al unísono. La 17 es diferente, ingeniosa y de gran destreza acrobática, integra sonido y movimiento.

Teatre Grec. 30 y 31 de julio. 22 horas. 30 euros.

Un momento de 17, de la compañía de china TAO Dance Theater. / Fan Xi

4- '4 danced seasons'

Música barroca y danza urbana se unen en un espectáculo singular que actualiza la famosa obra de Vivaldi con la energía de destacados 'breakdancers'. La dirección musical de Julien Chauvin con Le Concert de la Loge y la coreografía de Mourad Merzouki, un as a la hora de integrar la pulsión de la danza urbana con la contemporánea. Ambos han logrado crear un espectáculo diferente que conecta dos mundos con chispa y fuerza. Una propuesta sorprendente.

Festival de Peralada. Girona. 1 y 2 de agosto. 22 horas. 65 euros.

Un momento del espectáculo '4 danced seasons'. / Julien Benhamou

5- 'No'

El festival Dansàneu cuenta este año con un potente programa con La Veronal y Lorena Noral, entre otros. La guinda la pondrá la joven compañía La Venidera formada por los barceloneses Irene Tena y Albert Henández que dejaron la seguridad del Ballet Nacional de España para trazar su propio camino. 'No', gran triunfadora en los Premios Max, es un canto al riesgo y a explorar sin miedo donde unen danza contemporánea, española y el flamenco.

Polideportivo Esterri d'Àneu. Lleida. 19 horas. 18 euros.