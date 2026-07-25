Catalunya tendrá una compañía nacional de danza en 2027

Tener una compañía nacional de danza en Catalunya ya no es un sueño. El gobierno de la Generalitat dará un paso adelante y creará una compañía nacional de danza con sede el Teatre Nacional de Catalunya. La formación y sus características se detallarán en el próximo contrato programa 2027-2030 del TNC, según ha podido saber EL PERIÓDICO y han confirmado fuentes del Departament de Cultura de la Generalitat.

El contrato-programa debe aprobarse antes de final de año. De momento hay conversaciones abiertas entre el sector público y privado de la danza para alcanzar el horizonte de contar, por primera vez en la historia, con una compañía nacional de danza. Un hito histórico para el sector cultural catalán.

Ensayo del espectáculo "Le Début" de la compañía Tottrontolla / Victòria Rovira

Catalunya, cantera de élite

Hace años que Catalunya produce artistas de gran nivel, muchos de los cuales estudian en el Institut del Teatre. De su Conservatori Superior de Dansa (CPD) salen bailarines con títulos oficiales en diferentes estilos: danza clásica, danza contemporánea y danza española. Y la titulación superior en Coreografía e Interpretación. Hasta ahora, los licenciados en el Institut del Teatre tenían que buscarse la vida al acabar. Catalunya es, de hecho, una gran cantera: forma a bailarines de élite que triunfan en los escenarios de toda Europa.

Gran parte de los estudiantes del CPD siguen después formándose en el extranjero. Desde la creación de IT Dansa en 1997 tienen la opción de perfeccionarse en una compañía de posgraduados para dar el salto al mundo profesional. Es como hacer un master donde trabajan coreografías casi con la misma exigencia que en el mundo profesional. Salen capacitados tanto física como mentalmente, listos para ser versátiles, improvisar y presentarse a audiciones con seguridad, más conscientes de lo que les gusta y de su cuerpo.

Imagen de Itdansa

Entrar no es fácil. Hay mucha demanda. De unos 200 candidatos cada año, solo 50 acceden a hacer la prueba para entrar. Solo hay 18 bailarines en la compañía y se renuevan cada dos años. “Lo que prima es el talento”, dice Catherine Allard, directora de IT Dansa.

Internacionalización

Lo cierto es que Cataluña produce magníficos bailarines y bailarinas, que muchas veces desarrollan sus carreras profesionales en el extranjero. Un estudio al que ha podido tener acceso EL PERIÓDICO de IT Dansa -la compañía de posgraduados adscrita al Institut del Teatre, que en 2027 cumplirá 30 años- arroja luz sobre el altísimo grado de internacionalicación de la danza catalana: de los 134 alumnos españoles que han bailado con ellos, la mayoría, 84, ha sido reclutado por instituciones europeas como el Nederlands Dans Theater, el Ballet de Marsella, el Gulbenkian, la prestigiosa Batsheva de Tel Aviv o la Dresden Frankfurt Dance Company. Un 73%.

El principal destino de la cantera de IT Dansa es Alemania (42 bailarines) seguido de Holanda (21), Suiza (13) e Inglaterra (12). Austria reclutó a 7 intérpretes y Francia y Portugal a 6 cada uno. Italia y Hungría a 5. Tanto Dinamarca, Israel, Malta y Noruega dieron salida profesional a 4. Australia, Irlanda, Polonia y Suecia se quedaron con dos cada uno. Canadá, Eslovenia e Islandia también ha acogido a algún ex alumno. Catalunya forma a bailarines de élite que triunfan en los escenarios de Europa.

También en el Conservatori Superior de Dansa (CPD) muchos de los que terminan los estudios se marchan fuera. Sobre todo si la especialidad es el ballet o la danza contemporánea. Quienes optan por la danza española suelen quedarse.

Imagen de Itdansa

Europa y Madrid

En Europa, los teatros de ópera tienen compañías de ballet. El Liceu históricamente había tenido una desde sus inicios en 1847, pero la dejó morir en 1988. Pese a ello, el Liceu puede presumir de ofrecer una temporada de danza que se nutre de grandes compañías, casi siempre extranjeras.

En Madrid existe la Compañía Nacional de Danza (CND), creada en 1979, que abarca del clásico a la contemporánea y el Ballet Nacional de España (BNE), fundado en 1978, encargado de preservar y difundir el rico patrimonio de la danza española, incluyendo la escuela bolera y el flamenco. Y en Sevilla está el Ballet Flamenco de Andalucía, compañía pública de la Junta de Andalucía, cantera de grandes figuras.

"Los bailarines catalanes o se van fuera o lo tienen difícil para vivir de la danza", dice Nora-Sitges Sardà, que lo ha experimentado en carne propia. "He trabajado en diferentes compañías de Alemania y Austria. Pero quise volver a Barcelona y monté Contrapunctus Dance Port con Claudi Bombardó, con la que actuamos en el Mercat. Luché sacar la compañía adelante, pero cuando me ofrecieron trabajo como asistente coreográfica en Múnich me volví a marchar", explica. Hoy trabaja en IT Dansa.

"Llevamos el nombre de Barcelona y Catalunya a todas partes pero seguimos trabajando por proyecto" — Marcos Morau, director de La Veronal

Marcos Morau, responsable de La Veronal, una de las compañías más potentes de danza contemporánea radicadas en Barcelona, lleva años advirtiendo que no puede pagar a sus bailarines un sueldo estable todo el año, ni tener una estructura fija. Y eso que no para. Le van detrás los mejores teatros y es artista asociado a la prestigiosa Staatsballet Berlin, una de las mayores compañías de Europa. "El teatro y de la música están más protegidos que la danza", ha declarado a EL PERIÓDICO en más de una ocasión. "Llevamos el nombre de Barcelona y Catalunya a todas partes pero seguimos trabajando por proyecto, metidos en la misma lucha tras la crisis del 2008". Su compañía está integrada por bastantes exalumnos de IT Dansa como Lorena Nogal, que como Morau es Premio Nacional de Danza.

Aleix Colomer, bailarín y coreógrafo. / JORDI COTRINA

Brotes verdes: la apuesta por quedarse en casa

Pese a las dificultades, algunos creadores como Núria Guiu o Lali Aiguadé han vuelto a casa para desarrollar sus propios proyectos. Otros nunca se fueron como Mal Pelo, compañía que tiene su propio espacio de creación en Girona o Thomas Noone, residente en el SAT! Brotes verdes también los hay: gente que quiere arraigarse a su tierra y crecer como artista sin tener que emigrar.

Es el caso de Aleix Colomer Campoy, graduado de IT Dansa y 21 años recién cumplidos, que ha apostado por Barcelona, donde la próxima semana estrenará su primer espectáculo, 'Le Début', en la Sala Ovidi Montllor del Mercat de les Flors dentro del Festival Grec. "Es un buen punto de partida para coger fuerzas y tirar pa'lante", comenta sobre esta coreografía para seis bailarines que ha sido Premi de Dansa del Institut del Teatre. Colomer ha trabajado en la Fabra i Coats, el Graner, la Caldera y ahora están en l'Estruch de Sabadell. Compañías como la de Mabel Olea, Paloma Muñoz (Siberia) y Guillem Jiménez (laSADCUM), sus referentes aquí, le han animado a quedarse. "Viéndoles a ellos pienso: sí se puede".

Ensayo del espectáculo "Le Début" de la compañía Tottrontolla, dirigido por Aleix Colomer, en l'Estruch de Sabadell / Victòria Rovira / EPC

Tottrontolla, nombre elegido para la compañía que presenta 'Le début', demuestra que sabe dónde se mete. "El problema con la cultura en nuestro país es institucional. Las dos funciones de 'Le début' están agotadas: público hay. A diferencia del fútbol, a la danza siempre le han faltado ayudas. Pero están saliendo proyectos de compañías jóvenes dispuestas a clavar la uña y darse a conocer". La temporada pasada participó en el cuerpo de baile de la aclamada versión del musical 'Germans de sang', que regresará al Condal el próximo febrero y funciones de 'Trencanous-jazz', dinámico espectáculo del Petit Liceu.

El apoyo institucional

Entre 2025, la Generalitat otorgó 15 becas de 8.000 euros para proyectos de investigación; 207.000 en ayudas a la investigación y creación. En 2024 se destinaron casi 500.000 euros a 40 proyectos profesionales. En 2024-25 el Departament de Cultura otorgó 507.000 euros a festivales especializados en danza y 625.000 euros a centros de creación de danza como La Caldera, L'Obrador, L'Animal a l'esquena y El Graner que está adscrito al Mercat de les Flors. Y se destinaron 227.000 a las estructuras profesionales del sector. En la última convocatoria del ICEC de ayudas plurianuales 2023-2006, se concedieron un total de 2,5 millones de euros a 19 compañías y productoras (1,9 para el desarrollo y 569.000 para la producción).

En 2006 las compañías catalanas ofrecieron 1.314 representaciones frente a las 948 de 2024, según datos del Departament de Cultura facilitados por el Conca. El II Pla d'Impuls a la Dansa 2023-2026 finaliza y habrá que repensarlo. "Falta un circuito para la danza. Faltan bolos", señala Roberto G.Alonso, presidente de la Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya. "Los bailarines ni siquiera tenemos un convenio salarial como tienen los actores", apunta.

"El problema con la cultura en nuestro país es institucional. A diferencia del fútbol, a la danza siempre le han faltado ayudas" Aleix Colomer — Bailarín y coreógrafo