Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IncendiosMapa incendiosZapateroPedro SánchezViviendaCáncerJavier MileiChenoaAranceles TrumpNuevos billetes euroComprobar Sorteo Cruz Roja
instagramlinkedin

Cine

Tom Cruise ya tiene director para la secuela de 'Días de trueno'

El estudio negocia con Jonathan Levine para que dirija la secuela de la película de 1990 protagonizada por Tom Cruise

Estrenada en 1990, 'Días de trueno' supuso el reencuentro entre Cruise y Tony Scott, director de 'Top Gun'. En la película, el actor interpreta a Cole Trickle, un piloto estrella de la NASCAR. Completan el reparto, junto a Cruise y Kidman, Robert Duvall, Cary Elwes o Randy Quaid, entre otros.

Estrenada en 1990, 'Días de trueno' supuso el reencuentro entre Cruise y Tony Scott, director de 'Top Gun'. En la película, el actor interpreta a Cole Trickle, un piloto estrella de la NASCAR. Completan el reparto, junto a Cruise y Kidman, Robert Duvall, Cary Elwes o Randy Quaid, entre otros. / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
EFE

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Hace dos años desde que Paramount comenzó las negociaciones con Tom Cruise para sacar adelante una secuela de 'Días de trueno', la mítica película de los 90 en la que el actor da vida a un temerario piloto de carreras. Ahora, el estudio tiene en su punto de mira a Jonathan Levine para que tome el testigo de Tony Scott como director de la película.

Según informa The Hollywood Reporter, Paramount se encuentra en negociaciones con Levine para que se una al proyecto, que contará con el regreso de Cruise y del productor Jerry Bruckheimer.

El realizador de películas como '50/50',' Memorias de un zombie adolescente' o 'Casi imposible' tiene pendiente el estreno de 'Mr. Irrelevant', biopic en el que David Corenswet dará vida al jugador de rugby John Tuggle y que, al parecer, podría ser una de las grandes apuestas de Paramount para este año dada la buena acogida que está recibiendo tras los primeros pases de prueba.

Además, Levine ha trabajado como director en la serie 'Nine Perfect Strangers' protagonizada por Nicole Kidman, quien precisamente comparte reparto con Cruise en la película original de 'Días de trueno'.

El libreto de la secuela corre a cargo de Will Staples, que ha trabajado como guionista en largometrajes, como en la cinta protagonizada por Michael B. Jordan 'Sin remordimientos', y también en videojuegos, como en 'Call of Duty 3: Modern Warfare'.

Por el momento, Cruise se encuentra en plena promoción de 'Digger', que verá la luz en cines el 2 de octubre pero, al parecer, la segunda parte de 'Días de trueno' será el próximo proyecto en la agenda del actor.

Paramount comenzó las negociaciones con Cruise para la secuela en 2024. Desde entonces, no se supo nada más acerca del proyecto hasta que Bruckheimer, productor de la cinta original, lo mencionara en la gira de promoción de 'F1: La película', que también produjo.

Noticias relacionadas y más

Estrenada en 1990, 'Días de trueno' supuso el reencuentro entre Cruise y Tony Scott, director de 'Top Gun'. En la película, el actor interpreta a Cole Trickle, un piloto estrella de la NASCAR. Completan el reparto, junto a Cruise y Kidman, Robert Duvall, Cary Elwes o Randy Quaid, entre otros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los argentinos estallan contra Rosalía: sus fans piden devolver sus entradas para el concierto en Buenos Aires después de la que ha liado en redes
  2. Crítica de 'Stuart no consigue salvar el universo' (HBO Max): la franquicia 'Big bang' se reinventa como (pobre) aventura de ciencia ficción
  3. La CNMC multa a Ibai Llanos, Nachter y Jordi Wild por incumplimientos en publicidad y protección de menores
  4. La única sala IMAX de Catalunya, sin entradas hasta mitad de agosto para ver 'La Odisea
  5. J Kbello, ganador de 'Tu cara me suena 13': 'Eurovisión se ha ido degradando con la participación de ciertos países
  6. Veredicto', la nueva serie de ficción de Carles Porta que convertirá a la audiencia en jurado popular: 'Mostraremos la parte oculta, donde no hay cámaras
  7. El Monegros Desert Festival contará con agentes de los Carabinieri
  8. Muere a los 103 años Josep Vallverdú, creador de 'Rovelló' y referente de la literatura catalana

Tom Cruise ya tiene director para la secuela de 'Días de trueno'

Tom Cruise ya tiene director para la secuela de 'Días de trueno'

Las claves del Monegros Desert Festival: artistas, cifras y perfil del público asistente

Las claves del Monegros Desert Festival: artistas, cifras y perfil del público asistente

Kase.O responde a Borja Iglesias por rapear su canción en la celebración del Mundial de Fútbol

Kase.O responde a Borja Iglesias por rapear su canción en la celebración del Mundial de Fútbol

Amy Winehouse, la chica que murió cien veces antes de que la fama acabara con ella

Amy Winehouse, la chica que murió cien veces antes de que la fama acabara con ella

UTECA denuncia la "posición marginal" de la televisión gratuita en los televisores

UTECA denuncia la "posición marginal" de la televisión gratuita en los televisores

Tim Robbins, de regreso sorpresa en 'Silo': "Las historias para gente adulta salen ahora del 'streaming' y la televisión"

Tim Robbins, de regreso sorpresa en 'Silo': "Las historias para gente adulta salen ahora del 'streaming' y la televisión"

Don Omar saca pecho como pionero del reggaeton y excita el orgullo latino en el Estadi Olímpic

Don Omar saca pecho como pionero del reggaeton y excita el orgullo latino en el Estadi Olímpic

El festival Cook Music Fest trae a Barcelona a tres grandes cantantes de la música urbana y latina como Beéle, Greeicy Don Omar