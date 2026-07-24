El Share Festival enciende el Fòrum con el magnetismo de Myke Towers y el disfrute de Juan Magán (y Lola Índigo interrumpe su ‘show’ por una lipotimia)

En una semana grande para los forofos de la música urbana latina en Barcelona, tras el paso del gurú Don Omar por el Estadi Olímpic, la animación se trasladó este viernes al Fòrum, primera de sendas jornadas del rampante Share Festival. Un programa que coronó un coloso del ramo, Myke Towers, que hace poco más de un año llenaba dos noches el Palau Sant Jordi y que supo cómo prender la mecha en el lugar con un encadenado sin pausas de su catálogo de ‘hits’.

Gran multitud en la planicie (30.000 asistentes, según la organización), público situado entre la adolescencia y la veintena, con predominio de chicas (el 70%, según la organización), economizando en vestuario en todo lo posible, más aún ellos, la mayoría campando y danzando sin camiseta. Oiga, esto en el Primavera y en el Cruïlla no pasa. Observándolos con expresión de “esto es lo que hay”, algunas parejas de padres. Que este es un festival para público muy joven lo certificó la parada de atracciones, con las vagonetas voladoras de ‘La rana show’, colchones inflables y hasta un toro mecánico.

Camino de Towers hubo otras presencias de peso, como la madrileña Lola Índigo, montada en su ‘Nave dragón’. Escenario con varios niveles, pantallones, coreografías y ella, diva deslenguada, cabalgando sobre reguetones descarados, cruzados con dinámicas de EDM. También un poco de rumba con ‘El pantalón’ y brisas electrónicas sensuales con ‘1000cosas’. Delicada criatura, presumió de su declaración literaria definitiva, ‘Yo tengo un novio’ (“que me come el coño”), y justo después, tras unos 45 minutos de actuación, el ‘show’ se fundió a negro, como si se tratara de un castigo del Señor. Un rato después, el público recibió la noticia de que el concierto no se reanudaría. El festival indicó a este diario que Lola Índigo había sufrido una lipotimia y que el equipo médico le había recomendado que no volviera al escenario.

Concierto de Lola Indigo en el Share Festival. / FERRAN SENDRA / EPC

El remedio tras el chasco se llamó Juan Magán, un artista que, como dirían The Kinks, da a la gente lo que quiere. ‘Entertainer’ consumado, el badalonés celebró sus 20 años en el tinglado con uno de sus festines de puro ‘electro-latino’, incluyendo canciones de cuando más de un asistente apenas había nacido, como ‘Ella no sigue modas’ o ‘Bailando por ahí’, publicadas en 2012. Pop tropical con aparato electrónico, fugas reguetoneras y tonadas esencialmente disfrutonas, sin doble fondo, con plus de bombo y graves en ‘Noche y día’. Y un invitado celebrado, el hijo mediano de Juan Magán, Jay, en ‘Soy un don’.

Cerrando, Myke Towers, bastándose y sobrándose con su sola figura para mantener en vilo a la muchachada, sin músicos ni bailarines, solo bajo los focos y ante las explosiones de humo. Hay un don ahí, en el modo en que canta o, muchas veces, recita, en un tono vocal con pocas variaciones, esas historias de calle, con cataclismos emocionales y mujeres que son “diosas talentosas”. Tendrá un aire de tipo duro, pero es un tremendo romántico.

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Ambiente y publico en el Share Festival / FERRAN SENDRA / EPC

Cánticos masivos en todo el repertorio del puertorriqueño, a través de ‘Degenere’ (con su ‘sample’ troncal de ‘Tom’s Diner’, de Suzanne Vega, una canción cuya multiplicación de usos no deja de sorprendernos), y siguiendo con ‘Lala’, ‘Almas gemelas’, ‘Piensan’ y el éxito sobre un amor idealizado ‘Pareja del año’, dueto discográfico con Sebastián Yatra. Towers arrasó ante los suyos, regando su pase con una retórica recurrente: que dónde están las “mujeres solteras”, “T'estimo Barcelona”… Este sábado, más, y el Share anunció las fechas de la próxima edición, el 23 y 24 de julio de 2027.