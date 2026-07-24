Un nuevo robo histórico sacude Francia: desaparece el torque de oro del Tesoro de Vix

Mientras Francia intenta recuperarse del robo del siglo que dejó al Louvre despojado de sus joyas más preciadas, el Museo del País de Châtillon en Châtillon-sur-Seine (Côte-d’Or) fue víctima de otro robo este viernes por la tarde.

A plena luz del día y disfrazados de turistas, los ladrones consiguieron entrar en el museo y hacerse con el torque de oro del Tesoro de Vix. Los trabajadores inmediatamente dieron la voz de alarma, pero cuando los agentes llegaron al lugar ya era demasiado tarde. “Los autores demostraron organización, rapidez de ejecución y determinación, lo que les permitió llevar a cabo su operación”, declaró Jérémie Brigand, alcalde de Châtillon-sur-Seine, para el periódico local Le Bien Public.

“Los autores de este delito lograron apoderarse del torque a pesar de las importantes medidas de seguridad. Luego escaparon por la entrada principal con este valioso botín. Actuaron con el rostro descubierto, en presencia de turistas a pocos metros de distancia, con la rapidez y la logística de profesionales”, explicó el edil.

El torque es una pieza única y de gran simbolismo para el patrimonio francés, además de un alto valor económico, ya que se trata de 480 gramos de oro. Esta joya formaba parte del contenido de una tumba principesca del siglo V a. C., descubierta en 1953, que causó gran revuelo en su momento por su valor para el país.

Dos intentos de robo anteriores

No es la primera vez que estos ladrones intentan hacerse con esta joya, ya lo habían intentado en dos ocasiones anteriores; una la semana pasada y otra en noviembre. En el caso del pasado 18 de julio, varios individuos intentaron acceder sin éxito al museo alrededor de las 5 am. En ese momento, los daños se limitaron a una ventana rota.

Ante las amenazas, el ayuntamiento había invertido 150.000 euros para mejorar la seguridad del lugar, reforzando el sistema de cámaras de seguridad y puertas blindadas, pero no fue suficiente. A la tercera va la vencida y los autores consiguieron llevarse el torque.