Netflix estrenará el 9 de octubre 'Aquel', la serie basada en la vida de Raphael

'Aquel', la serie de televisión basada en la vida de Raphael, se estrenará en Netflix tanto en España como en Latinoamérica el próximo 9 de octubre, según ha informado la plataforma este jueves en un comunicado.

Tal y como se había informado previamente, serán en total ocho los episodios en los que se narrará la vida de uno de los artistas españoles más universales, desde sus humildes orígenes en la España de la posguerra civil hasta la conquista de los grandes escenarios internacionales.

"Este 'biopic' no solo cuenta mi historia, también refleja una historia compartida: más de seis décadas de carrera marcadas por momentos inolvidables — unos muy conocidos, otros más íntimos; algunos luminosos, otros más duros —, pero todos profundamente significativos", destacó el propio Raphael (Linares, Jaén, 1943) en unas declaraciones recogidas por Netflix tras el inicio del rodaje.

Este 'biopic' no solo cuenta mi historia, también refleja una historia compartida: más de seis décadas de carrera marcadas por momentos inolvidables — unos muy conocidos, otros más íntimos; algunos luminosos, otros más duros —, pero todos profundamente significativos Raphael

El actor Javier Morgade ('Disco, Ibiza, Locomía' o 'Alma') interpretará al Raphael joven, mientras que Carlos Santos ('1992' o 'El hombre de las mil caras') encarnará al artista maduro, en un reparto del que también forman parte Francesco Carril ('Los años nuevos', 'La virgen de agosto'), Natalia Varela ('Ella es tu padre', 'No te puedes esconder'), Pepa Aniorte ('Sueños de libertad', 'La caza. Guadiana') y Manolo Caro ('Entrevías').

Con escenarios que van de Madrid a Las Vegas, pasando por Moscú, París o Acapulco, la serie es una producción de Dlo Producciones en asociación con Caracol Televisión. Esta productora está detrás de otras ficciones como 'El jardinero' y 'Ni una más'.

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Con varias nominaciones a los premios Grammy e hijo predilecto de países y ciudades como México, Chile, Nueva York o Los Ángeles, el éxito de la trayectoria de Raphael se refleja en 70 trabajos discográficos, 326 discos de Oro, 49 de Platino y uno de Uranio, el único entregado a un cantante de habla hispana en el mundo por ventas de más de 50 millones de copias.