Familia, amigos y compañeros del mundo de la cultura acuden al velatorio de Joan Roca

Familia, amigos y compañeros del mundo de la cultura han acudido al velatorio del músico Joan Roca, fallecido el pasado miércoles a los 53 años debido a una larga enfermedad. Hasta Son Valentí se han acercado numerosos allegados al bajista de Antònia Font y también lo ha hecho la presidenta del Govern, Marga Prohens. El funeral tendrá lugar este viernes por la tarde en la iglesia de Son Sardina.

La esposa de Joan Roca, su madre y más familiares directos han recibido este jueves el pésame de muchas personas que apreciaban a Joan Roca. Los integrantes de Antònia Font han querido estar presentes en este velatorio, al igual que Antònia Font, la amiga que les ‘prestó’ el nombre para el grupo o Pere Estarellas, el primer bajista de la formación y al que sustituyó Roca. Más amigos, creados en la juventud, como el escritor Sebastià Alzamora, para quien "todo lo que se ha dicho de Joan se queda corto", o Carme Castells, directora de la Fundació Mallorca Literària y parte de su grupo de amistades de Son Sardina, se han acercado al velatorio.

El escritor Sebastià Alzamora. / MANU MIELNIEZUK

Músicos como los hermanos Martorell y otros nombres de la cultura como Miquel Àngel Raió, director del teatre Principal de Inca, Tarek Serraj o Toni Lara también han acudido a dar el pésame.

Sobre las seis y media de la tarde, ha llegado a Son Valentí la presidenta de Baleares, acompañada de su jefe de Gabinete, Alejandro Jurado. Antes ya habían pasado por allí el director insular de Cultura, Andrés Ferrer, el primer teniente de alcalde de Palma, Javier Bonet, y el regidor Llorenç Bauzá.

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El dramaturgo y director del Principal de Inca, Miquel Àngel Raió. / MANU MIELNIEZUK

Antònia Font, que debía actuar este sábado, 25 de julio, en el festival Mobofest, ha decidido suspender el concierto y en su lugar realizar un homenaje a su compañero, como “muestra de afecto, cariño y admiración". En sus redes sociales, el grupo ha dedicado un emotivo mensaje a su bajista: “Joan, gracias por todos estos años, te añoraremos y te queremos, ahora y siempre”.