La DJ Barbara Butch denunciará a La Francia Insumisa y a figuras de la extrema derecha tras la interrupción de su concierto en Grenoble

Cinco días después de que su concierto en Grenoble fuera interrumpido por una protesta, la DJ francesa Barbara Butch presentará varias denuncias por presuntos delitos de incitación al odio y a la violencia, así como por otros hechos relacionados con los incidentes ocurridos durante su actuación. Entre los denunciados figuran La Francia Insumisa (LFI), algunos de sus cargos y representantes locales, el medio Omertà y el ensayista Alain Soral.

La abogada de la artista, Audrey Msellati, anunció este jueves a la agencia AFP que las denuncias se presentarán en Grenoble y París. "El debate es una libertad; la violencia es un delito", afirmó la letrada, quien sostiene que la protesta fue acompañada de actos de intimidación y violencia que impidieron el normal desarrollo del concierto.

Según Msellati, también serán objeto de acciones judiciales el medio Omertà, al que reprocha una portada que vinculaba a Barbara Butch con el diputado de LFI Raphaël Arnault y el delincuente sexual Jeffrey Epstein bajo el titular "Occidente degenerado, ¿hasta dónde llegarán?", y Alain Soral, contra quien se presentará una denuncia por presuntas injurias agravadas a raíz de un mensaje publicado en la red social X.

El abogado de Soral, Renaud de l'Aigle, respondió a la AFP que su cliente "mantiene plenamente sus declaraciones" sobre la artista. Por su parte, Omertà rechazó calificarse como un medio de extrema derecha y aseguró que únicamente había expresado críticas hacia la participación de Barbara Butch en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Un concierto interrumpido por una protesta

Los hechos ocurrieron el pasado sábado en Grenoble, cuando el concierto de la DJ, de 45 años y de origen judío, fue interrumpido apenas veinte minutos después de comenzar. La protesta fue protagonizada por activistas propalestinos y miembros de LFI, en respuesta a un llamamiento al boicot difundido, entre otros, por la sección del partido en el departamento de Isère.

Barbara Butch aseguró posteriormente que fue alcanzada por proyectiles lanzados contra el escenario y calificó lo sucedido como "una violencia sin precedentes".

Los manifestantes criticaban a la artista por haber participado en 2025 en un acto celebrado en la residencia del embajador francés en Israel y por haber firmado una carta abierta de apoyo al proyecto de ley Yadan, una iniciativa destinada a combatir nuevas formas de antisemitismo que finalmente fue retirada.

Investigación judicial y nuevas denuncias

La Fiscalía de Grenoble abrió el martes una investigación por un posible delito de "obstrucción concertada de las libertades", mientras que la defensa de Barbara Butch prepara nuevas acciones judiciales.

La abogada de la artista considera que los hechos podrían constituir delitos de incitación pública al odio y a la violencia, violencia agravada, obstrucción de la libertad artística, ciberacoso agravado, así como difamación e injurias públicas agravadas, aunque aclara que no todas estas acusaciones se dirigirán contra todos los denunciados.

Msellati recordó además que Barbara Butch ya había sido objeto de una intensa campaña de ciberacoso con mensajes gordófobos, lesbófobos y antisemitas tras su participación en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París.

LFI reconoce errores, pero niega el antisemitismo

La dirección de La Francia Insumisa evitó pronunciarse sobre las denuncias. No obstante, la presidenta del grupo parlamentario, Mathilde Panot, admitió el miércoles que el folleto distribuido durante la protesta fue "inapropiado" y condenó tanto los insultos como el lanzamiento de proyectiles. Al mismo tiempo, rechazó las acusaciones de antisemitismo contra su formación y aseguró que "no hay antisemitismo en nuestras filas".

Las explicaciones no han frenado las críticas del resto del espectro político francés. El ex primer ministro Gabriel Attal, dirigente del partido Renacimiento, afirmó que LFI "haría bien en reconocer que se cometió un error muy grave".

Por otro lado, Allan Brunon, concejal de LFI en Grenoble que participó en la protesta, también ha presentado una denuncia. Su abogado, Rafik Chekkat, asegura que su cliente ha sido objeto de una "virulenta campaña de ciberacoso" con numerosos insultos, incluidos comentarios de carácter racista.

Apoyo institucional y de figuras públicas

Barbara Butch fue recibida el miércoles por la ministra francesa de Cultura, Catherine Pégard, quien le trasladó el compromiso del Gobierno de proteger su integridad. Además, más de 300 personalidades, entre ellas los actores Alain Chabat y Géraldine Nakache, firmaron una carta abierta publicada en Libération en la que defendían a la artista y afirmaban que "agredir a una DJ judía no liberará Palestina".

Pese a lo ocurrido en Grenoble, la DJ ha confirmado que actuará este sábado en un festival de la región de Yonne. "Vamos a intentar recrear una pista de baile donde la gente se relacione, se quiera y se encuentre", declaró a franceinfo.

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En apoyo a la artista, el alcalde de Annecy, Antoine Armand, la invitó públicamente a actuar en su ciudad e instó a otros alcaldes franceses a hacer lo mismo.