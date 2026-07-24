Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IncendiosAndicCamp NouZapateroPedro SánchezViviendaMadridVillarrobledoCarlos Sobera
instagramlinkedin

Música

Charli XCX sorprende con un giro sónico en 'Music, fashion, film', un excitante Frankestein rock

La cantante británica Charli XCX.

La cantante británica Charli XCX. / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jordi Bianciotto

Jordi Bianciotto

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Charli XCX

‘Music, fashion, film’

Charli XCX-Atlantic

Art-rock

★★★★

Después de sacudir el tablero con ‘Brat’ (2024), la británica practica un giro sónico, alejándose de la pista de baile y del hedonismo, y fundiendo la electrónica con los patrones sónicos del rock en un cancionero en el que piensa en voz alta en torno a la tensión entre la identidad personal y la imagen pública. El disco invoca la cultura audiovisual desde su propia portada: la ocupan tres figuras ilustres, el músico John Cale, el diseñador Marc Jacobs y el cineasta Martin Scorsese.

Este es un excitante Frankenstein en el que Charli fagocita las texturas de guitarra eléctrica, extremas y granuladas (con rebotes del punk y el grunge, del lo-fi y de la simplicidad armónica de Lou Reed), incorporándolas a sus ruedas de ‘beats’ secos (y baterías), sus crujidos electrónicos y sus dinámicas y estribillos con pegada. Material urgente, con artefactos de impacto como ‘Card declined’ y ‘Wink wink’, que puede desconcertar a sus seguidores, en otra obra álgida para definir el signo de los tiempos (o intentarlo). En el clímax, la voz sonámbula de David Cronenberg, repitiéndonos en bucle, desde su atalaya, que “nada dura para siempre”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los argentinos estallan contra Rosalía: sus fans piden devolver sus entradas para el concierto en Buenos Aires después de la que ha liado en redes
  2. Crítica de 'Stuart no consigue salvar el universo' (HBO Max): la franquicia 'Big bang' se reinventa como (pobre) aventura de ciencia ficción
  3. La CNMC multa a Ibai Llanos, Nachter y Jordi Wild por incumplimientos en publicidad y protección de menores
  4. La única sala IMAX de Catalunya, sin entradas hasta mitad de agosto para ver 'La Odisea
  5. J Kbello, ganador de 'Tu cara me suena 13': 'Eurovisión se ha ido degradando con la participación de ciertos países
  6. Veredicto', la nueva serie de ficción de Carles Porta que convertirá a la audiencia en jurado popular: 'Mostraremos la parte oculta, donde no hay cámaras
  7. El Monegros Desert Festival contará con agentes de los Carabinieri
  8. Muere a los 103 años Josep Vallverdú, creador de 'Rovelló' y referente de la literatura catalana

Charli XCX sorprende con un giro sónico en 'Music, fashion, film', un excitante Frankestein rock

Charli XCX sorprende con un giro sónico en 'Music, fashion, film', un excitante Frankestein rock

Pat Metheny no es de este mundo: el guitarrista ofrece un recital abrumador en el Festival de Jazz de Barcelona ante un público entregado

Pat Metheny no es de este mundo: el guitarrista ofrece un recital abrumador en el Festival de Jazz de Barcelona ante un público entregado

Otras tres trabajadoras denuncian al productor Xavier Atance: se elevan a siete las acusaciones por acoso y agresión sexual

Otras tres trabajadoras denuncian al productor Xavier Atance: se elevan a siete las acusaciones por acoso y agresión sexual

Un nuevo robo histórico sacude Francia: desaparece el torque de oro del Tesoro de Vix

Un nuevo robo histórico sacude Francia: desaparece el torque de oro del Tesoro de Vix

Velada del año VI: a qué hora es, cuánto dura y qué actuaciones habrá

Velada del año VI: a qué hora es, cuánto dura y qué actuaciones habrá

La DJ Barbara Butch denunciará a La Francia Insumisa y a figuras de la extrema derecha tras la interrupción de su concierto en Grenoble

La DJ Barbara Butch denunciará a La Francia Insumisa y a figuras de la extrema derecha tras la interrupción de su concierto en Grenoble

Robbie Williams responde a las acusaciones de consumo de cocaína tras su entrevista en la final del Mundial: "La gente está preocupada por mí, pero no pasa nada porque tengo más"

Robbie Williams responde a las acusaciones de consumo de cocaína tras su entrevista en la final del Mundial: "La gente está preocupada por mí, pero no pasa nada porque tengo más"

RTVE confirma su participación en Eurovisión Junior 2026

RTVE confirma su participación en Eurovisión Junior 2026