Música
Charli XCX sorprende con un giro sónico en 'Music, fashion, film', un excitante Frankestein rock
Charli XCX
‘Music, fashion, film’
Charli XCX-Atlantic
Art-rock
★★★★
Después de sacudir el tablero con ‘Brat’ (2024), la británica practica un giro sónico, alejándose de la pista de baile y del hedonismo, y fundiendo la electrónica con los patrones sónicos del rock en un cancionero en el que piensa en voz alta en torno a la tensión entre la identidad personal y la imagen pública. El disco invoca la cultura audiovisual desde su propia portada: la ocupan tres figuras ilustres, el músico John Cale, el diseñador Marc Jacobs y el cineasta Martin Scorsese.
Este es un excitante Frankenstein en el que Charli fagocita las texturas de guitarra eléctrica, extremas y granuladas (con rebotes del punk y el grunge, del lo-fi y de la simplicidad armónica de Lou Reed), incorporándolas a sus ruedas de ‘beats’ secos (y baterías), sus crujidos electrónicos y sus dinámicas y estribillos con pegada. Material urgente, con artefactos de impacto como ‘Card declined’ y ‘Wink wink’, que puede desconcertar a sus seguidores, en otra obra álgida para definir el signo de los tiempos (o intentarlo). En el clímax, la voz sonámbula de David Cronenberg, repitiéndonos en bucle, desde su atalaya, que “nada dura para siempre”.
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