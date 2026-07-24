'Cendra 5.1', la canción que nació del incendio del Bages de 2022 con imágenes inéditas cedidas por los bomberos

¿Cuántas vidas se ven obligadas a abandonar su casa cuando todo arde? ¿Qué queda cuando el fuego lo ha reducido todo a cenizas? Los incendios arrasan bosques, pero también sacuden familias y alteran para siempre las historias vitales de quienes los sufren en primera persona. Clara Oliveres (Sant Fruitós de Bages, 1990) lo sabe bien. En julio de 2022, el incendio del Pont de Vilomara, que calcinó más de 1.700 hectáreas, llegó hasta la urbanización de las Brucardes. Allí estaba la casa de sus suegros, la única que quedó completamente destruida por el fuego. De aquella experiencia nació 'Cendra', una de las canciones del álbum 'Picar pedra' (2024), de la banda Juriol, liderada por la propia Oliveres. Coincidiendo con la situación que vive Cataluña por el elevado riesgo de incendios forestales, el grupo ha publicado hoy una versión acústica del tema, acompañada de un videoclip que incorpora imágenes inéditas cedidas por los Bomberos de la Generalitat.

El objetivo de esta propuesta es rendir homenaje a todos los colectivos implicados en la prevención y la extinción de los incendios forestales y, al mismo tiempo, sensibilizar a la ciudadanía sobre los retos que plantean el cambio climático y el impacto de la acción humana sobre el territorio. Todo ello invita a una reflexión colectiva sobre la necesidad de preservar el patrimonio natural y de reforzar el compromiso con su protección. 'Cendra 5.1.', el título de esta nueva versión, ya está disponible en YouTube y Spotify.

"Los incendios del Bages de 2022 llegaron hasta las Brucardes, en Sant Fruitós de Bages. Se vieron afectados varios patios, pero la única casa que se quemó por completo fue la de mis suegros", explica la música santfruitosenca. Por si fuera poco, la pareja de Oliveres, Eva, es bombera —actualmente es cabo en el parque de Bomberos de Manresa— y aquel mismo día estaba de guardia en otro servicio. "La canción nace de esta desgracia familiar", añade.

La casa de los suegros de Clara Oliveres después del incendio / Archivo particular

'Cendra' se publicó originalmente en 2024 en formato eléctrico, pero Oliveres asegura que tenía "la sensación de que todavía no había terminado de hacer su recorrido". Como Juriol es una banda de rock "muy cañera", la cantante tenía ganas de explorar nuevos caminos y llevar algunas canciones "a un formato más íntimo" con versiones acústicas. "La que más me apetecía adaptar era 'Cendra'", confiesa.

Además de grabar esta nueva versión, los integrantes de Juriol decidieron acompañarla de un videoclip. "Hablé con los Bomberos de la Generalitat y desde el primer momento se mostraron muy abiertos a colaborar. Nos cedieron imágenes reales de los servicios que realizan", explica Oliveres. Por este motivo, el vídeo combina fotografías inéditas de los bomberos trabajando en incendios forestales con escenas grabadas en el parque de Bomberos de Manresa que muestran el día a día de los operativos durante la preparación y las intervenciones.

La casa de los suegros de Clara Oliveres después del incendio / Archivo particular

Todo ello busca rendir homenaje a los cuerpos de emergencia y "visibilizar su trabajo". Con esta nueva propuesta, además, la banda también quiere poner el foco en la necesidad de cuidar la naturaleza y los bosques de forma colectiva, y recordar que la prevención de los incendios es una responsabilidad compartida. "Si podemos contribuir, desde nuestra parte, a generar conciencia, bienvenido sea", asegura la santfruitosenca.

Una canción para cicatrizar

"Es la canción más difícil que he escrito a nivel emocional, pero la más fácil en cuanto a la letra", explica Oliveres. La música confiesa que, habitualmente, empieza las composiciones por la música y deja la letra para el final, un proceso que suele costarle más. Con 'Cendra', sin embargo, ocurrió justo lo contrario: "Me tocaba tan de cerca y fueron unos días tan duros que es la canción que he escrito más rápido. Me salió de golpe", recuerda.

La casa de los suegros de Clara Oliveres después del incendio / Archivo particular

Cuando la tuvo terminada, los primeros en escucharla fueron sus suegros, Miquel y Àngels. "Nos hartamos de llorar todos", explica. La canción les impactó tanto que su suegro, con 80 años, se hizo su primer tatuaje: la palabra 'Cendra'. "Esta canción la hemos vivido mucho. En los conciertos siempre vienen, acaban llorando y es muy emotivo", añade.

La casa de Miquel y Àngels fue la única que quedó completamente destruida por el fuego en las Brucardes. Cuando volvieron por primera vez y la vieron calcinada, Oliveres recuerda especialmente "el olor, el ambiente, la suciedad y el polvo". Pero, sobre todo, una imagen: "Todo había quedado reducido a cenizas". Aquella palabra no dejaba de repetírsele en la cabeza y acabaría convirtiéndose en el título de la canción nacida de aquella experiencia traumática. "Es una palabra que me persiguió durante mucho tiempo", asegura.

Para Oliveres, 'Cendra' también fue una forma de empezar a sanar la herida. "Es un susto muy grande. Cuando una casa arde, las vidas de muchas personas quedan marcadas", reflexiona. Más allá de la composición, la música también encontró otro consuelo: "Como terapia, caminaba mucho por los bosques quemados de Sant Fruitós con mi perra Juriol. Necesitaba ver cómo el bosque, poco a poco, iniciaba su propio proceso de recuperación", concluye.