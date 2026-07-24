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Cancelan un concierto homenaje a Rosalía en Argentina por la polémica relacionada con la final del Mundial

La artista, que apoyaba a la Selección Española, tuvo que pedir disculpas tras la críticas recibidas a raíz de un vídeo que hacia alusión a la derrota del país sudamericano

La cantante Rosalía tuvo que pedir disculpas tras la polémica generada a raíz de una publicación en relación a la final del Mundial

La cantante Rosalía tuvo que pedir disculpas tras la polémica generada a raíz de una publicación en relación a la final del Mundial / Paula Cabaleiro / EFE

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Laura Nuel

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La victoria de la Selección Española en la final del Mundial contra Argentina ha generado mucha controversia en redes por parte de la afición albiceleste, y algunos artistas han recibido críticas por dar apoyo a La Roja. Una de ellas ha sido Rosalía que, tras compartir una publicación, se ha visto inmersa en una polémica que ha acabado con la cancelación de un concierto en su honor.

El Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU) de Córdoba, Argentina, tenía programado para este jueves 23 de julio el concierto 'Tributo Rosalía en Concierto - Ensamble Sinfónico', un espectáculo homenaje a la artista, que ha sido suspendido. Según la organización, el evento ha tenido que ser cancelado "por razones ajenas a la organización del museo y en resguardo de los artistas".

Después de la final del Mundial del 19 de julio, en la que España ganó a Argentina en un partido que acabó en 1-0, Rosalía compartió en sus redes un vídeo de la actriz Mia Khalifa, en el que cantaba una estrofa de su canción 'La Perla', acompañado del texto siguiente: "Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas". El fragmento de la canción que se escuahaba en el vídeo contenía los versos "la decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía", lo que provocó que los usuarios argentinos se sintieran atacados e interpretaran la publicación como una burla y una provocación.

Ante las críticas, Rosalía eliminó el contenido de su cuenta y pidió disculpas a través de una historia de Instagram: "Le di a compartir porque sonaba 'La Perla' y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón". Además, después añadió otra historia donde decía que "solo tengo amor por Argentina", con un emoji de un corazón rojo de fondo.

La disculpa de Rosalía a través de una 'story' de Instagram.

La disculpa de Rosalía a través de una 'story' de Instagram. / Rosalía/Instagram

Tras la polémica, el concierto homenaje fue cancelado unas horas antes a su inicio debido a que la productora que organizaba el evento, una empresa argentina sin ningún vínculo con la cantante española, publicó un comunicado en sus redes explicando que habían recibido "numerosos mensajes de odio y enojo". "Nuestro objetivo siempre fue crear espectáculos que celebren la música y el arte. También somos argentinos. Somos parte de un pueblo en donde el fútbol no es solo un deporte, es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra cultura. Por eso entendemos el enojo, la tristeza y la decepción", detalló la productora en el comunicado. Además, aclararon que el espectáculo llevaba organizándose desde hacia "más de cuatro meses, mucho antes de que ocurrieran los hechos que hoy generan tanta repercusión".

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La cantante tiene previsto actuar en el Movistar Arena de Buenos Aires los días 1, 2, 4 y 6 de agosto en el marco de su 'LUX Tour', pero la polémica ha provocado que muchos seguidores de la artista expresaran su enfado en las redes e incluso amenazaran con vender o devolver las entradas para los conciertos.

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