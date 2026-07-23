Ni Primavera Sound ni Viña Rock: Icónica Santalucía Sevilla Fest es el festival que más entradas vende de toda España

Ni Primavera Sound, ni Mad Cool ni Viña Rock pero tampoco las previsiones de venta del Arenal Sound: Icónica Santalucía Sevilla Fest ha cerrado su sexta edición con 369.192 asistentes, un 30% más que en 2025, y se reivindica como el festival musical con mayor afluencia de España, según la organización que este miércoles ha celebrado estos datos por todo lo alto.

El festival, celebrado en la Plaza de España entre el 4 de junio y el 18 de julio, ha reunido a artistas internacionales como Robbie Williams, Lenny Kravitz, Sting, Marilyn Manson, Moby, Maroon 5, Jamiroquai, Rubén Blades o The Prodigy, además de nombres nacionales como Aitana, Raphael, Hombres G, Pablo Alborán, Antonio Orozco, Dani Fernández o Viva Suecia. La última noche estuvo protagonizada por Sting y fue una de las siete jornadas con entradas agotadas. Y ya se sabe que, al menos, para 2027 habrá un cartel de todo vendido: el del concierto de El Barrio previsto el 5 de junio.

Icónica Santalucía Sevilla Fest / NICCOLO GUASTI

Además de una marca, no exenta de crítica de sus detractores por el uso de este icono arquitectónica del 29, Icónica se ha convertido en una experiencia, un evento con su escenificación desde el primer día hasta el último. Por eso, hasta la rueda de prensa de balance -para aportar los datos mayúsculos con que se cierra la edición 2026- se ha celebrado como una cita donde reunir a todo rel equipo y caras conocidas que, de una forma u otra, participan en este proyecto. Con Julio Muñoz Rancio, colaborador de El Correo de Andalucía, se ha puesto de largo las cifras cpon que se cierra esta sexta edición que ha generado 3.500 puestos de trabajo directos para el montaje, celebración y desmontaje de este festival. Son 350 empresas de las que 280 son sevillanas.

Además, este año Icónica ha situado a Sevilla como parada de giras: Jamiroquai ofreció en la ciudad su único concierto en España, mientras Robbie Williams, Rubén Blades, Moby, Kany García, Romeo Santos, Prince Royce y Juan Luis Guerra eligieron la capital andaluza para iniciar sus recorridos nacionales.

Según el balance presentado este miércoles por su director, Javier Esteban, Icónica generó un impacto global estimado de 294,9 millones de euros. De esa cantidad, 193,5 millones corresponderían al impacto económico directo sobre Sevilla y 101,3 millones al valor de su repercusión mediática. La primera cifra procede de una estimación preliminar de la Cámara de Comercio de Sevilla, cuyo informe definitivo se conocerá el próximo otoño.

La promotora Green Cow Music asegura que el impacto económico creció cerca de un 25% respecto a 2025 y sitúa al festival como el evento privado y cultural de mayor repercusión de la ciudad, solo por detrás de la Semana Santa y la Feria de Abril. La cita habría generado además unos 3.500 empleos directos y contratado a 350 empresas, de las que 280 están radicadas en la provincia de Sevilla. "Que en un almuerzo familiar de domingo se estuviera hablando de la experiencia Icónica habiendo ido a distintos conciertos", ha incidido Javier Esteban, CEO de Green Cow, la productora que está detrás de Icónica Santalucía Sevilla Fest. El récord, según ha comentado, es la asistencia de un espectador de 95 años "y si Isabel Pantoja no hubiera cancelado seguramente hubiera sido más alta".

Más público sevillano en Icónica

El crecimiento del público local ha sido uno de los datos destacados. Del total de asistentes, 259.289 procedían de Sevilla, frente a los 162.000 del año anterior. También acudieron 60.999 personas del extranjero, un 34,4% más, principalmente desde Portugal, Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Francia y Alemania. En sus seis ediciones, el festival suma ya más de 1,08 millones de espectadores.

Público de Icónica Santalucía Sevilla Fest / NICCOLO GUASTI

En cuanto a impacto e imagen, uno de los fuertes de Icónica, la organización contabiliza más de 7.300 impactos en medios y 203,7 millones de impresiones en redes sociales.

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"Monitorización acústica en tiempo real"

Desde su nacimiento en 2021, el festival arrastra críticas por el uso de esta plaza pública para un evento privado, una cita que se realiza gracias al apoyo del Ayuntamiento de Sevilla. Es por esta razón que desde la organización se insiste en todos los controles previos para evitar la afección sobre el patrimonio. En este sentido, desde la organización se insiste en que se ha reforzado los controles sobre la Plaza de España mediante técnicos de conservación, seguimiento veterinario de la fauna urbana y monitorización acústica en tiempo real.